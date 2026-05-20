El Ateneo de Santiago acoge la presentación del libro 'Entre hienas' de Loreto Urraca

La autora del libro Loreto Urraca

El Ateneo de Santiago presenta hoy a las 19.30 horas, en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, la presentación del libro Entre hienas, de Loreto Urraca Luque. En el acto, la autora estará acompañada por Maricarmen Sánchez, historiadora del arte y directiva del Ateneo.

La obra propone una investigación en torno a la figura de Pedro Urraca Rendueles, abuelo de la autora y policía franquista implicado en la persecución de exiliados republicanos, aportando documentación inédita sobre la colaboración entre el franquismo, el nazismo y el régimen de Vichy.

Basado en cartas, diarios y archivos históricos, el libro reconstruye episodios como la entrega de Lluís Companys al franquismo o la captura de Jean Moulin, figura clave de la Resistencia francesa. La publicación se sitúa entre la investigación histórica y la narración literaria, y profundiza también en las voces de las víctimas de la represión.

Loreto Urraca Luque (Madrid, 1964), licenciada en Filología Hispánica, inició esta investigación tras descubrir en 2008 la identidad y el pasado político de su abuelo. Desde entonces ha desarrollado un trabajo de documentación y divulgación, incluyendo la creación de la web pedrourraca.info.

Con su primer libro, la autora busca contribuir al conocimiento de una parte silenciada de la historia y abrir nuevas líneas de investigación sobre las estructuras de represión y espionaje del franquismo.