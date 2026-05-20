Colegio Peleteiro se integra en Globeducate y refuerza su proyección internacional

El Colegio Peleteiro en visión aérea Cedida

La integración del Colegio Peleteiro en Globeducate representa un paso significativo en la historia del colegio y refuerza su misión de formar alumnos íntegros preparados para afrontar los retos del futuro sin perder de vista sus raíces, su cultura y sus valores. Este centro ha construido una de las trayectorias más sólidas de excelencia académica en España, consolidándose entre la élite educativa nacional.

Colegio Peleteiro cuenta con un campus moderno, sostenible y dotado de instalaciones de última generación, entre las que destacan la residencia escolar, el edificio específico de Infantil, piscina cubierta, biblioteca, salón de actos, laboratorios y patios cubiertos y exteriores, cafetería y comedor. El colegio ofrece una educación de primer nivel a más de 1.300 alumnos.

Globeducate es uno de los principales grupos internacionales de educación K-12, con más de 65 colegios bilingües e internacionales y programas online, que educan a más de 40.000 alumnos en 11 países. El grupo cuenta con una sólida presencia en España y Andorra, con cuatro colegios británicos internacionales en Vigo, A Coruña, Bilbao y Valencia, así como nueve colegios españoles que imparten currículos internacionales.

“Desde nuestras primeras conversaciones con el equipo del Colegio Peleteiro, quedó claro que se trataba de un colegio construido sobre una visión profundamente humana: la excelencia académica y el desarrollo integral de cada alumno. Ese espíritu sigue plenamente vivo hoy en día, y es precisamente lo que hizo que esta decisión fuese natural. Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido a Colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas. Estamos ilusionados por construir juntos sobre estos sólidos cimientos”, apunta el CEO de Globeducate Iberia, Lorenzo Fiorani.

Una visión respaldada por el director del colegio, Luis Ildefonso Peleteiro Ramos: “Creemos que, por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo de nuestro colegio, así como por contar con centros educativos de primer nivel tanto en nuestro país como en el extranjero, Globeducate es la organización ideal a la que unirnos.”

Por su parte, el CEO de Globeducate, Luca Uva, subraya el valor de esta nueva incorporación para el grupo: “Estamos encantados de dar la bienvenida al Colegio Peleteiro a Globeducate, reforzando aún más nuestra presencia en España, país en el que nació nuestro grupo. Globeducate mantiene un firme compromiso con ofrecer a los alumnos una educación excelente a través de una amplia variedad de currículos nacionales e internacionales, y esperamos apoyar al colegio para ofrecer todavía más oportunidades dentro de nuestra red global.”

La transacción ha sido coliderada por los asesores de M&A de Globeducate: Escala Capital y Socios Financieros; junto con el asesoramiento legal de Uría Menéndez; financiero y fiscal de Deloitte; operaciones de Afaya Partners; comercial de Edacto; e inmobiliario de CBRE. Los asesores del Colegio Peleteiro fueron Banco Sabadell y Ejaso.