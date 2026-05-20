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Santiago de Compostela

Casino Santiago se viste de los años 20 con una fiesta inspirada en “El Gran Gatsby”

El próximo 23 de mayo, el espacio acogerá una velada temática con música jazz, cóctel de bienvenida, concurso de disfraces y ambientación vintage para recrear el glamour de la época

Redacción
20/05/2026 14:45
Así fue la inauguración del Casino de Santiago @ Xaime Cortizo (11)
El día de la inaguración del Casino
Xaime Cortizo
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El próximo 23 de mayo, el Casino Santiago se transformará en el escenario del glamour, la sofisticación y la exuberancia de los felices años veinte con la celebración de un exclusivo evento temático inspirado en El Gran Gatsby.

El espacio acogerá una velada diseñada para transportar a los asistentes al universo elegante y vibrante de una de las épocas más icónicas del siglo XX, recreando el ambiente de las legendarias fiestas de Gatsby a través de una cuidada ambientación y una experiencia llena de detalles.

Los asistentes serán recibidos con un elegante Champagne Cocktail, acompañado de pases de canapés durante la noche, en una propuesta pensada para sumergir al público en el espíritu festivo y sofisticado de los años 20.

La música será una de las grandes protagonistas de la noche, con una sesión de DJ inspirada en el jazz y los sonidos de la época, creando la atmósfera perfecta para una celebración marcada por la elegancia, el baile y la estética vintage.

Además, el evento contará con un photocall temático, un sorteo especial y un divertido concurso de disfraces y looks años 20, animando a los asistentes a participar activamente y a lucir sus mejores estilismos inspirados en la era dorada del jazz y el glamour.

Con esta propuesta, Casino Santiago apuesta por ofrecer una experiencia diferente y envolvente en la ciudad, fusionando ocio, música, gastronomía y ambientación en una noche concebida para convertirse en una cita inolvidable.

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