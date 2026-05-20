091: "Hemos tratado de hacer algo artesanal, que se note que hay personas tocando detrás y huir de la música enlatada"

El grupo 091 celebra su vuelta a los escenarios con un concierto que tendrá lugar el 21 de mayo en la Sala Capitol Gustaff Choos

Cuarenta años después de que el ruido de Granada se convirtiera en una forma propia de entender el rock, 091 vuelve a subirse al escenario con la misma determinación con la que empezó a escribir su historia. El próximo 21 de mayo, la Sala Capitol de Santiago será una nueva parada para una banda que no ha dejado de ser referencia, ahora con 'Espejismo nº 9' bajo el brazo: un disco que mira de frente al presente sin renunciar a la memoria ni al pulso eléctrico que siempre los definió.

En referencia al título de su noveno álbum, ¿por qué elegir "espejismo" como concepto central del disco?

Jacinto Ríos: Espejismo viene de varias cosas. Por un lado define muy bien el contenido de las letras de José Ignacio, que una de sus características es jugar con la dualidad entre lo real y lo ficticio; lo soñado y lo verdadero... Eso siempre tiene forma de espejismo, siempre estás dudando entre lo que se ve, lo que no se ve o lo que parece que es y en realidad no es. A partir de este concepto, espejismo define muy bien lo que es todo eso. Por otro lado, también nos dimos cuenta de que teníamos una canción llamada 'Espejismo nº7' y otra que es 'Espejismo nº8' y que este es el noveno disco del grupo.

Tacho González: Espejismo es una palabra que también define muy bien el tiempo en el que nos encontramos: un momento en el que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, qué es real y qué es imaginario. Yo creo que es una palabra que está muy acorde al espíritu de los tiempos que vivimos.

Espejismo es una palabra muy acorde al espíritu de los tiempos: un momento en el que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, qué es real y qué es imaginario" Tacho González

La primera frase de la canción ‘Ven vestida de nube’, que dice “Dejo que pasen los días esperando que lleguen respuestas, y al final lo que pasa es la vida a mi alrededor". ¿Tras siete años desde el disco anterior, ‘La otra vida’, y cuatro décadas de carrera, habéis dejado de esperar respuestas para simplemente dedicaros a observar cómo pasa la vida y convertirla en canciones?

T.G.: Yo creo que sí. En las letras de José Ignacio lo que impera es la duda sobre la certeza... No es que hayamos dejado de esperar respuestas, es que no existe la respuesta definitiva. En las letras existe una especie de yo omnisciente que observa la realidad y que la traduce a imágenes.

J.R.: También hay una cosa en el hecho de haber tardado siete años en sacar un nuevo disco y es que ha habido una pandemia por el medio. Parece que esos años no han pasado, pero este disco en realidad empezamos a grabarlo en 2024.

Componentes de la banda de rock 091, que presenta en Santiago de Compostela su último trabajo discográfico, 'Espejismo nº 9' Gustaff Choos

He leído que este es el primer disco sin Víctor Lapido y que José Ignacio ha asumido todas las guitarras. Para los que llegamos nuevos a vuestra música, ¿cómo describiríais ese cambio de dinámica en el estudio?

T.G.: En realidad es un cambio de dinámica que es una vuelta al pasado, porque en los años 80 nosotros comenzamos como trío instrumental: batería, guitarra y bajo. Durante casi una década solo hubo un guitarra en el grupo, que era José Ignacio.

J.R.: En el directo llevamos a un guitarrista, que es Víctor Sánchez, que es el que acompaña siempre a Lapido en su carrera en solitario y que hemos incorporado como segundo guitarra en el directo.

Vuestro primer disco hablaba de un 'cementerio de automóviles' y ahora, 40 años después, cantáis sobre 'piezas de desguace'. Pasa lo mismo con la palabra "espejismo", que se repite a lo largo de vuestros distintos trabajos. Después de estos años de carrera, ¿habéis creado vuestro propio lenguaje con vuestro público?

T.G.: Efectivamente, hay una especie de metalenguaje que muchas veces hace referencia a canciones antiguas. Digamos que José Ignacio ha creado un mundo donde hay imágenes que son recurrentes. Por poner un símil, es como los relojes blandos de Dalí, que son un tema visual recurrente en su obra. José Ignacio tiene también sus propias referencias visuales con las que juega y compone con ellas en el sentido más pictórico de la palabra. Tiene un mundo propio que es reconocible para la gente que nos sigue y con el que a veces jugamos para dar un pequeño guiño a nuestro propio repertorio.

José Ignacio ha creado un mundo donde hay imágenes recurrentes. Es como los relojes blandos de Dalí... Tiene un mundo propio reconocible para la gente que nos sigue" Tacho González

Lleváis más de 40 años en esto. En una época de clips de 15 segundos y algoritmos que deciden qué escuchamos, ¿cómo se siente publicar un disco que huye de las modas y que pide ser escuchado con calma?

T.G.: Lo sentimos como algo normal porque nosotros siempre hemos trabajado así. Siempre hay que hacer una pequeña adaptación a la forma de trabajar, pero en general hemos ido apostando por hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Entonces le hemos dado mucha importancia al arte del disco, a que sea un diseño chulo, un vinilo bonito... Le hemos dado importancia al sonido, a que sea un sonido orgánico.

J.R.: Sí, es como hemos trabajado siempre. Pero hemos tratado de incidir en que se note que el disco es un trabajo hecho por personas que tocan instrumentos que vibran y huir un poco de la música enlatada y artificial que se hace ahora. Mucho de lo que sale ahora, que no todo, tiene tufo a IA... La inteligencia artificial ha sido capaz de imitar muy bien lo que existe y se ha hecho una especie de masa de música que suena mucho a IA. Por eso hemos tratado de hacer una cosa que suene muy artesanal, que se note que hay personas tocando detrás.

Mucho de lo que sale ahora tiene tufo a IA... Por eso hemos incidido en que se note que el disco está hecho por personas que tocan instrumentos que vibran" Jacinto Ríos

Santiago tiene una energía muy particular y la Sala Capitol es un espacio donde la cercanía con el público es total. ¿Cómo encaja la "electricidad medida" de este nuevo disco en un escenario tan íntimo y a la vez tan intenso como el compostelano?

T.G.: Nosotros nos sentimos muy a gusto en salas pequeñas, no solo por la cercanía del público sino porque el efecto que se produce cuando los músicos estamos más cerca unos de otros es más parecido al ambiente de todos los días en el ensayo. De hecho, nos sentimos muy raros en conciertos con escenarios grandes en los que tenemos que estar tocando a diez metros de distancia unos de otros. Lo chulo es que nos gusta estar juntos, poder mirarnos a la cara y vernos cerca...

J.R.: A mí me gustaría invitar al público de Santiago a que se acerque al concierto porque en directo los temas cobran otra vida y merece la pena ver cómo suena 'Espejismo nº 9' en directo.

T.G.: Además, cabe destacar que hace mucho que no vamos a Galicia por circunstancias como la del COVID y tenemos muchas ganas de volver, ya que tenemos grandes recuerdos de Santiago, Vigo y A Coruña.