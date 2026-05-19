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Santiago de Compostela

UCIN Galicia carga contra la Xunta por ignorar las advertencias sobre el helicóptero de emergencias de Santiago

La formación denuncia que el aparato lleva 18 días fuera de servicio sin sustitución y reclama una auditoría urgente del servicio aéreo sanitario gallego

Redacción
19/05/2026 12:39
Uno de los helicópteros medicalizados gallegos
Archivo
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UCIN Galicia ha endurecido sus críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras conocerse que el helicóptero de emergencias con base en Santiago lleva 18 días fuera de servicio sin sustitución, al incumplir la empresa concesionaria las obligaciones del contrato.

El coordinador de la formación, José Luis Calo, aseguró que esta situación ““non é un feito puntual nin unha sorpresa”, sino “a consecuencia directa de meses de advertencias ignoradas pola Xunta de Galicia”.

UCIN Galicia considera “gravísimo” que el presidente gallego haya asegurado desconocer que el helicóptero compostelano está fuera de servicio desde el pasado 30 de abril. La formación sostiene que la empresa concesionaria tenía la obligación contractual de habilitar un aparato de sustitución, algo que no se ha producido a pesar de las reiteradas denuncias de la formación en los últimos meses.

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El partido puso como ejemplo el reciente operativo en el accidente mortal de un menor en un centro de menores de Fisterra, en el que tuvo que intervenir el helicóptero con base en Ourense debido a la ausencia del aparato de Santiago.

“Cada vez que un helicóptero non está operativo, Galicia perde capacidade de resposta ante accidentes graves, infartos, ictus ou rescates. Isto tradúcese en máis tempo de espera e máis risco para os pacientes”, advirtió.

UCIN Galicia exige responsabilidades políticas inmediatas, la apertura de un expediente sancionador a la concesionaria y una auditoría urgente sobre el funcionamiento del servicio aéreo sanitario gallego. Además, reclama la implantación de helipuertos hospitalarios operativos las 24 horas para garantizar una atención aérea sanitaria continua y eficaz.

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