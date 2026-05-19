Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Teatro Principal acolle tres propostas escénicas que afondan na identidade, o corpo e a exclusión social

As funcións, integradas no programa Foco Escenas do Presente de Compostela Cultura, desenvolveranse do 21 ao 23 de maio con compañías de creación contemporánea e formatos innovadores

Redacción
19/05/2026 17:00
O Teatro Principal de Santiago programa tres espectáculos que abordan cuestións sociais e persoais desde linguaxes escénicas diversas dentro do ciclo Foco Escenas do Presente
O Teatro Principal de Santiago programa tres espectáculos que abordan cuestións sociais e persoais desde linguaxes escénicas diversas dentro do ciclo Foco Escenas do Presente
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Teatro Principal acollerá a próxima semana tres propostas escénicas que afondan en cuestións como a exclusión social, a identidade, o corpo ou os mecanismos de supervivencia individual e colectiva. As montaxes, procedentes de distintas compañías e con linguaxes escénicas moi diversas, conforman un percorrido por universos atravesados pola vulnerabilidade, a memoria e a procura dun lugar propio. 

A compañía lucense Bengala Teatro Físico abre a axenda teatral da semana o xoves 21 con 'Alicia Wants To'.  A peza, dirixida e escrita por An González, combina realismo máxico e crueza social para contar a historia de Alicia, unha adolescente marcada polas drogas, os abusos e a exclusión. A acción arranca no momento en que a protagonista abandona un centro de menores e se reencontra coa súa nai, nun contexto atravesado pola pobreza e pola falta de protección institucional.

Esta montaxe constrúe o relato a través dunha partida de xadrez na que o público participa activamente, tomando decisións que condicionan o desenvolvemento da historia. O elenco está integrado por Andrea Maseda, Estela del Río, Estrella Tomé e Alexia Villar. A función terá lugar ás 20.30 horas e ao remate haberá unha sesión de conversa co equipo artístico da obra.

O Auditorio de Galicia acolle este martes a estrea de Compostela In-audita, unha proposta escénica baseada na paisaxe sonora de rúas, barrios e parroquias compostelás

Santiago convértese en música e memoria sonora no Auditorio de Galicia

Más información

O venres 22 será a quenda de 'Nortear', da compañía Columna Balteira, unha proposta escénica onde o político e o onírico dialogan nun espazo habitado por mulleres que buscan un punto no que ancorarse. A peza, dirixida e escrita por Helena Salgueiro, sitúa o público nun territorio atravesado polo espectral e polo etnográfico, onde os corpos transitan, danzan e traballan nun movemento continuo cara á utopía.

Sobre o escenario estarán Alba López, Adriana Rodríguez, Alixa Ladson, Helena Salgueiro e Masako Hattori, acompañadas pola banda sonora de Anne Lèpere e o espazo lumínico de Montse Piñeiro. A representación, tamén no Teatro Principal, comezará ás 20.30 horas e incluirá ao remate unha posfunción aberta ao público.

Hórreo de la Finca de Vista Alegre durante los trabajos de restauración

O Consorcio de Santiago pecha este luns o prazo de inscrición para as actividades da Semana da Administración Aberta

Más información

A programación continuará o sábado 23 de maio con 'Contra Ana', unha montaxe da compañía La Contraria que se fixo co Premio Max ao mellor espectáculo revelación en 2025. Esta autoficción, que aborda a anorexia e os trastornos da conduta alimentaria desde a experiencia persoal da súa autora, Alma García, revisita o período que a creadora pasou ingresada nunha clínica en Barcelona e reflexiona sobre a identidade, os mecanismos sociais que condicionan a percepción do corpo e a responsabilidade colectiva arredor dos TCA.

Dirixida por Paco Montes, a peza combina teatro, movemento e relato autobiográfico nunha proposta interpretada por Carmen Climent, Alma García, León Molina, Jone Laspiur ou Beatriz Justamante e Cristian Olarte. A función será igualmente ás 20.30 horas no Teatro Principal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

'Alicia wants to' é a proposta de Bengala Teatro Físico que combina teatro físico e linguaxe audiovisual e na que o público intervén no desenvolvemento da historia

'Alicia wants to' converte o Teatro Principal nunha partida de xadrez sobre a exclusión social
Redacción
El ideal gallego

El precio de la vivienda en Santiago se dispara un 21,4% en un año, según Tinsa
Agencias
O Teatro Principal de Santiago programa tres espectáculos que abordan cuestións sociais e persoais desde linguaxes escénicas diversas dentro do ciclo Foco Escenas do Presente

O Teatro Principal acolle tres propostas escénicas que afondan na identidade, o corpo e a exclusión social
Redacción
El balance anual del área de empleo de Cáritas Santiago se presentó este martes en el Palacio del Carmen con representación institucional y empresarial

Cáritas Santiago facilitó 627 inserciones laborales durante 2025
Agencias