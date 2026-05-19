Simega eleva al 78,5% el seguimiento de la segunda jornada de huelga médica en Galicia

La fachada del hospital compostelán Cedida

El Sindicato de Médicos de Galicia ha informado de que el seguimiento de la segunda jornada de huelga en esta cuarta semana de paro indefinido por un Estatuto Propio ha alcanzado una media del 78,5% en los grandes hospitales de referencia de la comunidad.

La organización sindical destaca que estos datos reflejan, según su interpretación, un incremento del descontento del colectivo médico ante lo que considera la inacción del Ministerio de Sanidad y el incumplimiento de compromisos por parte de la administración autonómica.

Simega destaca la alta participación en la cuarta semana de huelga con un 73% de media en los grandes hospitales de Galicia Más información

Simega señala que la cifra del 78,5% difiere de la ofrecida por la Xunta de Galicia, al no incluir en sus cálculos servicios mínimos, vacaciones, bajas u otras ausencias justificadas que no permiten secundar el paro, si bien afirma que el propio Sergas también aprecia un aumento de la participación en la jornada.

Por hospitales, el mayor seguimiento se registra en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, con un 85%. Le siguen el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, el Hospital Clínico de Santiago y el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, con un 80%. En el 75% se sitúan el Hospital Lucus Augusti de Lugo, el Arquitecto Marcide de Ferrol y el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.