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Santiago de Compostela

Simega destaca la alta participación en la cuarta semana de huelga con un 73% de media en los grandes hospitales de Galicia

El Hospital Clínico de Santiago hubo un 65% de seguimiento, el hospital con menor índice de seguimiento

Redacción
19/05/2026 11:52
La fachada del hospital compostelano
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El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) destaca el alto índice de participación de médicos y facultativos en la cuarta semana de huelga para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio, ya que hace más de 4 meses que comenzaron las movilizaciones y los profesionales se mantienen firmes en sus demandas.

La organización sindical cifra en el 73,5 % el seguimiento medio de médicos y facultativos en los grandes hospitales gallegos, un dato que dista mucho de los oficiales facilitados por la Xunta, puesto que en este caso no se incluyen los servicios mínimos, que no pueden secundarla, ni las vacaciones, bajas o ausencias por circunstancias personales, sólo se contabilizan los facultativos que pudiendo ir a trabajar optan por secundar el paro.

En un desglose por hospitales, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, y el Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo encabezan el ranking con un 80% de seguimiento de la huelga; le siguen Montecelo, de Pontevedra y el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense con un 75%; con el 70% encontramos al Hospital Arquitecto Marcide, de Ferrol, y al Lucus Augusti de Lugo, y cierra la tabla el Hospital Clínico de Santiago con un 65%.

El Sindicato de Médicos de Galicia concluye pidiendo la comprensión de los ciudadanos que están viendo demoradas sus consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones, y responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de esas suspensiones directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, incapaz de acabar con una huelga que ella misma ha provocado, poniendo a todo el colectivo médico en su contra.

La entidad tiene convocadas varias concentraciones a lo largo de esta semana, este jueves 21 de mayo a las 11.00 será la de Santiago en el CHUS.

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