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Santiago de Compostela

Santiago reúne a expertos y responsables autonómicos para debatir la reforma de la financiación autonómica

Los conselleiros de Hacienda de Galicia, Asturias, Extremadura y Comunitat Valenciana participarán los días 26 y 27 de mayo en unas jornadas organizadas por la USC 

Agencias
19/05/2026 17:30
Las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica se celebrarán la próxima semana en Santiago de Compostela
Las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica se celebrarán la próxima semana en Santiago de Compostela
USC
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Santiago de Compostela acogerá la próxima semana -los días 26 y 27 de mayo- unas jornadas sobre el modelo territorial y la financiación autonómica en España, una cita en la que expertos y responsables de Hacienda debatirán sobre los posibles escenarios de reforma tras la propuesta del Gobierno.

En concreto, los conselleiros y consejeros de Hacienda de Galicia, Asturias, Extremadura y la Comunitat Valenciana participarán en las XIV Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE).

Bajo el título 'Finanzas autonómicas: La reforma de la financiación autonómica', el encuentro reunirá a destacados economistas, responsables políticos, representantes institucionales y especialistas en financiación pública para analizar el estado actual del sistema de financiación autonómica (SFA).

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Tal y como ha desgranado la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en una nota de prensa, la apertura institucional contará con la participación de la rectora de la USC, Rosa María Crujeiras Casais; el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado; el decano de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoan Ramón Doldán García, y Santiago Lago, director de IDEAGOV y miembro del comité organizador de RIFDE.

En este contexto, uno de los principales focos de atención será la mesa '¿Veremos en 2026 una reforma del sistema de financiación autonómica?' en la que participarán los responsables de Hacienda de Galicia, Asturias, Extremadura y Comunitat Valenciana: Miguel Corgos López-Prado, Guillermo Peláez Álvarez, Elena Manzano Silva y José Antonio Rovira Jover.

El programa abordará también cuestiones como los elementos centrales de una eventual reforma del SFA, las necesidades de gasto y los mecanismos de nivelación, la autonomía financiera de las comunidades autónomas, el papel del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) o los distintos escenarios del nuevo sistema.

La conferencia de clausura correrá a cargo de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz de Moragas, quien ofrecerá una reflexión sobre la "estabilidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y financiación autonómica en España".

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