Sanidad y la USC lanzan la primera microcredencial sobre inteligencia artificial aplicada a la salud

La primera edición del curso Cedida

El Ministerio de Sanidad y la Universidad de Santiago de Compostela (USC), a través de la cátedra USC-Plexus de Inteligencia Artificial en Medicina Personalizada de Precisión (Camelia), han puesto en marcha la primera Microcredencial Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada a la salud.

Se trata de una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del ecosistema sanitario público en el ámbito de la inteligencia artificial y dirigida a perfiles médicos, gestores y responsables de dirección sanitaria vinculados a la transformación digital.

Tras el interés suscitado por esta primera edición, está prevista una segunda convocatoria en octubre de 2026.“La Estrategia de Inteligencia Artificial del SNS identifica la formación y la capacitación como un elemento clave para la incorporación cohesionada y equitativa de las soluciones de IA al sistema público”, señala la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el director de la Cátedra, Senén Barro, subraya que “la medicina estará cada vez más apoyada por la inteligencia artificial, pero no será mejor si los profesionales sanitarios no están preparados para usarla”.

El CEO de Plexus Tech, Antonio Agrasar, añade que “el reto no es solo desarrollar tecnología, sino lograr que se utilice con conocimiento y criterio”, destacando esta microcredencial como un paso clave para acercar la IA a la práctica sanitaria.

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El programa aborda, desde un enfoque práctico, el uso de la inteligencia artificial en el sistema público de salud, incluyendo casos de uso reales, modelos de gobernanza, experiencias de despliegue y aspectos regulatorios, éticos y de implementación.

El perfil de los asistentes incluye principalmente responsables de gestión, personal sanitario y profesionales vinculados a la transformación digital en el ámbito público.

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La microcredencial cuenta con profesorado y expertos de distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Sanidad, la USC, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios (CNCps), además de especialistas con experiencia en despliegue de IA en salud.

Con esta iniciativa, la Cátedra Camelia refuerza su compromiso con la formación especializada y la adopción responsable, segura y útil de la inteligencia artificial en el sistema sanitario.