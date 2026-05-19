El precio de la vivienda en Santiago se dispara un 21,4% en un año, según Tinsa

Santiago se sitúa entre las ciudades con mayor incremento del precio de la vivienda en el primer trimestre de 2026

El 52% de los municipios en España registra incrementos interanuales superiores al 10% nominal en el precio de la vivienda, con especial intensidad en las provincias de Madrid, Málaga, Valencia, A Coruña, Alicante, Toledo, Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, según los datos de la estadística de 'Municipios relevantes' de marzo de 2026 de Tinsa. De hecho, para Santiago, apunta un alza del 21,4% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Según la estadística, los incrementos son generalizados y un total de 45 de los 84 municipios estudiados aumentó por encima del 10% nominal. Las variaciones interanuales se sitúan en un rango entre +37,8% y un descenso del 0,3% en términos nominales.

Los municipios que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20% nominal, han sido Torrejón de Ardoz, Parla, Coslada, Fuenlabrada (todos ellos en la Comunidad de Madrid), Marbella (Málaga), Sagunto (Valencia), Santiago de Compostela (A Coruña), Benidorm (Alicante) y Talavera de la reina (Toledo).

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El otro municipio gallego que figura en el estudio, Vigo, se anota una subida del 6,4%, hasta 1.982 euros por metro cuadrado. En Santiago, con el incremento del 21,4%, el precio llega a los 2.128 euros por metro cuadrado.

El 63% de los municipios tienen precios por encima de la media

Así las cosas, el 63% de los municipios estudiados registran precios medios por encima de la media, que se sitúa en 1.987 euros por metro cuadrado.

Los municipios analizados presentan un rango de precios de vivienda entre los 4.705 euros por metro cuadrado de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y los 802 euros por metro cuadrado de Alcoy (Alicante).

Los precios más elevados, por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, se sitúan en municipios de las áreas metropolitanas de las capitales de Barcelona y Madrid, y en los municipios de Marbella (Málaga) y Getxo (Vizcaya).

Además, un total de ocho municipios costeros registran precios superiores a los de la capital de la provincia a la que pertenecen, con valores entre un 0,3% y un 41% superior. Se trata de Benidorm, Marbella, Getxo, Gijón, Sant Cugat del Vallès, Vigo, Pozuelo de Alarcón y Orihuela.

El 90% restante de los municipios estudiados presentan precios medios por debajo de los niveles de la capital de sus respectivas provincias, llegando a distanciarse en hasta un 68% por debajo.

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Aún por debajo, pero aproximándose al valor de sus capitales destacan Majadahonda (Madrid), Alcobendas (Madrid), Torrevieja (Alicante), Roquetas de Mar (Almería), Santiago de Compostela y San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), con entre un 4,5% y un 10% de distancia al precio de la capital.

En cuanto a la media por provincias, el 37% de los municipios presentan precios por encima del valor medio de sus respectivas provincias, con diferencias que llegan hasta el 70%.

El municipio que presenta una mayor diferencia con respecto a la media de su provincia es Sant Cugat del Vallès, donde el precio supera en un 70% a la media provincial, seguido de Benidorm (48% sobre la provincia de Alicante) y Santiago de Compostela (44% sobre la provincia de La Coruña).

Más de 20 municipios tienen una tasa de esfuerzo crítica

En 56 de estos municipios (67%) el esfuerzo de compra se sitúa por encima del 35% considerado razonable, mientras que en 25 de ellos (30%) se supera el 45%, un esfuerzo considerado crítico.

Municipios costeros de Málaga, Alicante y Cádiz presentan las tasas de esfuerzo más inaccesibles, junto con el área metropolitana de Madrid y Barcelona.

En las posiciones superiores se encuentran Marbella (63%), Benidorm (59%), Hospitalet de Llobregat (56%), Castelldefels (55%), Sant Adrià de Besòs (53%), Torrevieja (50%), Cornellà de Llobregat (50%) y Vélez-Málaga (50%).

En el rango de esfuerzo entre el 35% y el 45%, por encima de lo razonable, pero por debajo de lo crítico, se encuentran 31 municipios ubicados principalmente en el área metropolitana de Madrid y Barcelona, municipios costeros de Cádiz, de Vizcaya y Guipúzcoa y Dos Hermanas en Sevilla.