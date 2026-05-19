La Cámara de Comercio de Santiago y la Fundación Secretariado Gitano firman un convenio para impulsar el emprendimiento

Las representantes de la Cámara y de la Fundación Secretariado Gitano Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela y la Fundación Secretariado Gitano han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de apoyar a personas emprendedoras, fomentar el autoempleo y mejorar sus oportunidades laborales, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El acuerdo busca impulsar proyectos empresariales viables, fortalecer el tejido económico local y promover la igualdad de oportunidades.

El convenio contempla una atención personalizada a personas en proceso de emprendimiento, dando continuidad al acompañamiento inicial realizado por la Fundación Secretariado Gitano.

Entre otras herramientas, se facilitará información y apoyo para la tramitación de microcréditos y para la gestión administrativa del alta como personas autónomas.

Asimismo, ambas entidades promoverán acciones de formación y dinamización mediante charlas, sesiones y encuentros orientados a mejorar las competencias emprendedoras, compartir experiencias y generar espacios de debate sobre los programas de emprendimiento y autoempleo.

El acuerdo incluye además la organización de visitas a empresas referentes que puedan servir como inspiración para personas que estén iniciando o consolidando un negocio, reforzando así el componente práctico del acompañamiento.

Con esta colaboración, ambas entidades reafirman su compromiso con el emprendimiento como vía de progreso social y económico y la generación de nuevas oportunidades para personas con talento e iniciativa.