Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Identificado un hombre por un intento de agresión con arma blanca en la Praza Roxa de Santiago

La Policía Nacional intervino una navaja tras una pelea ocurrida el lunes en la zona, en la que no se registraron heridos ni se presentó denuncia

Agencias
19/05/2026 15:29
Varios viandantes trataron de frenar al presunto agresor durante la pelea registrada en la Praza Roxa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La Policía Nacional ha identificado a un varón acusado de intento de agresión con arma blanca tras protagonizar una pelea el lunes en la Praza Roxa de Santiago de Compostela, en la que no se registraron heridas.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre, al que se intervino un arma blanca, fue identificado por los agentes, que lo propusieron para sanción administrativa.

El perfil de Instagram @salseo_usc ha publicado un video con las imágenes del suceso, en las que se puede ver como varios viandantes tratan de disuadir al presunto agresor, que porta una navaja con la que trata de agredir a otro hombre.

Por el momento, no se ha interpuesto ninguna denuncia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

'Alicia wants to' é a proposta de Bengala Teatro Físico que combina teatro físico e linguaxe audiovisual e na que o público intervén no desenvolvemento da historia

'Alicia wants to' converte o Teatro Principal nunha partida de xadrez sobre a exclusión social
Redacción
El ideal gallego

El precio de la vivienda en Santiago se dispara un 21,4% en un año, según Tinsa
Agencias
O Teatro Principal de Santiago programa tres espectáculos que abordan cuestións sociais e persoais desde linguaxes escénicas diversas dentro do ciclo Foco Escenas do Presente

O Teatro Principal acolle tres propostas escénicas que afondan na identidade, o corpo e a exclusión social
Redacción
El balance anual del área de empleo de Cáritas Santiago se presentó este martes en el Palacio del Carmen con representación institucional y empresarial

Cáritas Santiago facilitó 627 inserciones laborales durante 2025
Agencias