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Santiago de Compostela

El sindicato de médicos pide a la Xunta que lleve al Consejo Interterritorial la propuesta de un estatuto propio para los médicos

El sindicato valora la aprobación de la iniciativa en el Parlamento gallego y anima a otras comunidades autónomas a impulsar medidas similares

Redacción
19/05/2026 12:08
Foto génerica de médicos
Archivo
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El Sindicato de Médicos de Galicia, Simega, valora positivamente la aprobación en el Parlamento de Galicia de la Proposición No de Ley (PNL) orientada a impulsar un Estatuto Propio para médicos y facultativos, e insta ahora a la Xunta de Galicia a defender esta iniciativa en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad.

El sindicato considera que la propuesta surgida en Galicia representa una oportunidad histórica para exportar al resto del Estado, y anima a las demás comunidades autónomas a replicar esta iniciativa en sus respectivas cámaras legislativas.

Añade que la situación actual exige altura de miras y voluntad política para atender una reivindicación justa y largamente demandada por el colectivo médico, frente a la "nefasta gestión" realizada por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha logrado la unión del colectivo médico en toda España.

Simega insiste en que el Estatuto Marco específico para médicos y facultativos no supone ningún privilegio ni beneficio para el colectivo médico, sino que persigue exclusivamente dotar a estos profesionales de un marco legal que les permita disfrutar de los mismos derechos laborales y de negociación que desde hace décadas tiene reconocido el resto del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud.

Simega destaca la alta participación en la cuarta semana de huelga con un 73% de media en los grandes hospitales de Galicia

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La organización recuerda además que pacientes y facultativos llevan más de diez meses sufriendo las consecuencias de esta situación de conflicto y bloqueo, por lo que hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y gobiernos autonómicos, para que actúen desde la responsabilidad, la sensibilidad y alejándose de intereses partidistas.

El Sindicato de Médicos de Galicia concluye reiterando su apoyo a la iniciativa impulsada desde la Cámara gallega y confía en que otras comunidades autónomas sigan el mismo camino, para favorecer una solución consensuada y estable que fortalezca el sistema sanitario público y reconozca adecuadamente la labor de los facultativos.

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