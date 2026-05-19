Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia el abandono del Casco Histórico y exige actuaciones urgentes

Marta Abal alerta de la falta de mantenimiento en muros y espacios patrimoniales 

Redacción
19/05/2026 19:22
El aspecto actual del muro de la Plaza de Abastos
La concejala del grupo municipal socialista Marta Abal ha denunciado la situación de deterioro y falta de mantenimiento que presentan distintos muros y elementos patrimoniales del Casco Histórico de Santiago, y ha advertido de que la ciudad ofrece actualmente una “imaxe de abandono impropia dunha cidade Patrimonio da Humanidade”.

La edil socialista ha alertado de que en diferentes puntos del casco histórico pueden verse muros cubiertos de maleza, vegetación sin controlar y espacios en evidente estado de abandono, como ocurre “no muro da Praza de Abastos ou no entorno do convento de San Paio, na rúa da Conga”.

En este contexto, Abal ha anunciado que llevará al pleno de este mes una iniciativa para exigir actuaciones inmediatas por parte del gobierno local ante una situación que, según ha señalado, “evidencia a falta de planificación e a ausencia de mantemento por parte da señora Sanmartín”.

La concejala ha recordado además que el pleno municipal aprobó en junio del año pasado una iniciativa para impulsar un plan anual de mantenimiento de infraestructuras, espacios y elementos urbanos en toda la ciudad, pero ha denunciado que “case un ano despois, seguimos vendo problemas de conservación incluso en espazos tan sensibles como o Casco Histórico”.

“O máis grave é que falamos dunha situación reiterada e visible nun dos espazos máis importantes da cidade, precisamente onde debería existir máis coidado e máis planificación”, ha señalado Abal, quien ha advertido de que el gobierno  “non pode seguir actuando só cando hai denuncias públicas ou críticas veciñais

