El PP de Santiago reclama un plan de mejoras para el mercadillo de Salgueiriños

El concejal popular José Antonio Constenla Cedida

El concejal del Partido Popular en Santiago, José Antonio Constenla, ha reclamado al gobierno municipal la puesta en marcha de un plan de mejoras para el tradicional mercadillo de Salgueiriños, en cumplimiento de un acuerdo plenario aprobado en marzo de 2024.

Según ha señalado el edil popular, este espacio necesita “mellorar a súa viabilidade e reforzar o seu papel como medio de sustento para numerosas familias, sobre todo, dentro da comunidade xitano".

Constenla ha criticado la falta de avances por parte del gobierno local, al que acusa de no haber ejecutado las medidas acordadas en el Pleno para la elaboración de un plan de dinamización de la venta ambulante.

El dirigente popular ha advertido de que la inacción municipal está provocando, a su juicio, una pérdida de competitividad del mercadillo, y ha insistido en la necesidad de impulsar acciones como la mejora de servicios, la difusión del mercado o la flexibilización de horarios.

Sanidad y la USC lanzan la primera microcredencial sobre inteligencia artificial aplicada a la salud Más información

Asimismo, ha lamentado que no exista voluntad política para poner en marcha estas actuaciones, a pesar de haber sido respaldadas por la corporación municipal.

Finalmente, Constenla remarcó que “apoiar ao pobo xitano é algo máis que subscribir un manifesto con motivo 8 de abril, Día Internacional do Pobo Xitano, o mercadillo dos xoves merece ser axudado e non o fan".