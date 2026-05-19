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Santiago de Compostela

El Área Empresarial do Tambre inaugura la exposición colectiva “Pintores a la mesa”

La muestra reúne obras de Antonio Abad, Albino Jolas, Nietto y Suly con estilos diversos unidos por su pasión por la pintura

Redacción
19/05/2026 19:44
Los artistas en la inauguración de la exposición
Los artistas en la inauguración de la exposición
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La Asociación Área Empresarial do Tambre inauguró este lunes la exposición colectiva 'Pintores a la mesa', una muestra integrada por los artistas Antonio Abad, Albino Jolas, Nietto y Suly.

La exposición reúne obras de cuatro creadores con estilos y lenguajes muy diferentes, pero con un elemento común: su dedicación y admiración por el arte de la pintura. Esta muestra puede visitarse hasta el 4 de junio. De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas,

En la muestra destacan los pasteles del artista vigués Antonio Abad , autodidacta y formado en distintos talleres, que ha desarrollado una trayectoria marcada por el dibujo y la experimentación con técnicas como la acuarela, el acrílico y el óleo. Su obra, de corte figurativo impresionista, evoluciona hacia una simplificación formal y un colorismo muy personal.

También se exhiben las acuarelas de Albino Jolas, pintor vinculado a Santiago, caracterizadas por un estilo clásico y una gran capacidad para capturar la luz y la expresividad en sus composiciones figurativas.

El pintor compostelano Manuel Nieto García, conocido como Nietto, aporta una obra de carácter expresionista basada en paisajes oníricos y subjetivos, en los que la fuerza del color y la mancha predominan sobre la representación realista. Su trayectoria está estrechamente ligada al panorama artístico gallego.

Completa la exposición el trabajo de Suly, Jesús Pereira Ríos, artista nacido en Cádiz y vinculado desde la infancia a Galicia, donde ahora reside. Su pintura al óleo destaca por la delicadeza de las pinceladas y la creación de atmósferas líricas y evocadoras. Con una amplia trayectoria expositiva internacional, ha recibido diversos reconocimientos y distinciones en el ámbito artístico.

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