A Coruña y Vigo incorporarán profesores asociados para avanzar en la descentralización de Medicina

Los conselleiros con el rectorado de las tres universidades en la reunión Cedida

Las universidades de A Coruña y Vigo contarán el próximo curso con profesores asociados de Ciencias de la Salud (Pacs) propios. Serán un total de siete —cuatro en la UDC y tres en la UVigo— los nuevos profesionales que se incorporarán para facilitar que la descentralización completa de la docencia práctica del grado en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela sea efectiva en el curso 2026/27.

Así se acordó en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de descentralización del Grado en Medicina, en la que participaron los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, así como la rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, y los rectores de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, y de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa.

Las universidades de A Coruña y Vigo serán las responsables de convocar estas plazas de profesorado asociado de Ciencias de la Salud e incorporarlas a sus plantillas. Estas plazas se incluirán, además, en el concierto único del Sergas con las universidades.

Gracias a esta incorporación, en el curso 2026/27 quedará completamente descentralizada en las tres universidades y en los siete hospitales la docencia práctica clínica de 5º y 6º de Medicina, estando esta última ya implantada desde 2015 y la primera hasta ahora de forma parcial.

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La Comisión de Seguimiento aprobó también el reglamento de las unidades docentes que se encargarán de desarrollar de forma progresiva la descentralización. El documento establece los criterios de distribución del alumnado en caso de que la demanda supere las plazas, entre los que figuran el domicilio familiar, situaciones de enfermedad grave, discapacidad, conciliación familiar, víctimas de acoso y la nota media del expediente.

Asimismo, regula la composición y funcionamiento de estas unidades, así como sus funciones en el desarrollo de la docencia del grado.

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Según lo acordado, las unidades vinculadas a la UDC y la UVigo acogerán alrededor del 25% del alumnado que opte voluntariamente por la descentralización, además del profesorado asociado. Además, el 50% de las nuevas contrataciones docentes se asignará a estas universidades.

Próximos pasos

La Comisión analizó también las siguientes fases del proceso, que incluyen la reverificación del grado en Medicina para incorporar los cambios en la docencia y garantizar su validez académica. El objetivo es completar la descentralización total de la docencia —teórica y práctica— en el curso 2028/29.

Actualmente, el grado en Medicina se imparte a través de dos planes de estudios: uno en extinción, sin posibilidad de modificación, y otro en implantación, que este curso se desarrolla en 1º y 2º de carrera. Este último deberá ser reverificado para incorporar los cambios derivados del proceso de descentralización.

Entre ellos, la ampliación de la docencia teórica, que en el plan actual se limita a Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela, para incluir también las nuevas unidades docentes de A Coruña y Vigo.

Una vez completada la documentación, será evaluada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Para agilizar el proceso, la Xunta impulsará una reunión técnica con el organismo para resolver dudas y ajustar plazos.