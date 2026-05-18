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Santiago de Compostela

La Xunta aportará 3 millones de euros a Santiago en 2026 por la capitalidad de Galicia

El Consello da Xunta aprueba un convenio con el Ayuntamiento que supone un incremento del 14% respecto al año anterior para financiar los costes asociados a la condición de capital autonómica

Agencias
18/05/2026 17:45
El Gobierno gallego ha autorizado una aportación de 3 millones de euros a Santiago en el marco del Estatuto de Capitalidad
El Gobierno gallego ha autorizado una aportación de 3 millones de euros a Santiago en el marco del Estatuto de Capitalidad
Xunta / Archivo
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El Consello da Xunta ha autorizado este lunes un convenio de colaboración entre la Consellería de Facenda y el Ayuntamiento de Santiago en virtud del cual el Gobierno gallego aportará 3 millones de euros al consistorio compostelano en el año 2026 para la financiación de los gastos derivados de su condición de capital de la Comunidad Autónoma.

Este acuerdo se enmarca en la Ley 4/2002, del Estatuto de Capitalidad de Santiago de Compostela, que reconoce a la ciudad como sede de las instituciones autonómicas y capital de Galicia. La norma regula, además, las relaciones de colaboración y cooperación entre el Ayuntamiento y la Xunta.

El Estatuto de Capitalidad establece, tal y como ha recordado el presidente, Alfonso Rueda, la necesidad de aportar, por parte del Gobierno gallego, financiación específica para ayudar a sufragar el coste adicional derivado de la presencia de las instituciones autonómicas en el municipio. La cantidad consignada para 2026, 3.000.000 de euros, supone un incremento de un 14% con respeto al año pasado.

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En lo que va de legislatura, ha apostillado Rueda, el Gobierno gallego subió más de un 25% el presupuesto de la capitalidad de Santiago. Una cifra a la que hay que añadir los cerca de 2 millones de euros anuales que el ayuntamiento obtiene por el IBI de los edificios públicos como sede de las instituciones de Galicia y de los servicios centrales administrativos.

La aportación del Gobierno gallego al ayuntamiento de Santiago comprende también otros importes en materia de patrimonio cultural, turismo, infraestructuras viarias o política lingüística, derivados de su participación en el Consorcio de Santiago, en la Fundación Cidade da Cultura o en la seguridad en la Catedral, apunta el Gobierno gallego.

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