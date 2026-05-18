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Santiago de Compostela

Verea propone “paradas familiares” y bolsas de Zona Azul gratuita para padres en Santiago

El líder del PP local plantea también que el Ayuntamiento asuma la organización de las actividades extraescolares y defiende medidas para “ahorrar tiempo” a las familias compostelanas

Agencias
18/05/2026 19:00
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Borja Verea presentó este lunes un paquete de propuestas dirigidas a familias con hijos en Santiago
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El portavoz del PP local, Borja Verea, ha propuesto habilitar una 'parada familiar', es decir, determinar espacios para que las familias puedan aparcar temporalmente para llevar a su hijo al colegio, ir a la farmacia o acudir al centro de salud.

Esta ha sido una de las medidas anunciadas este lunes por el popular, en el marco de una dinámica que se desarrollará las próximas semanas en las que Verea presentará propuestas "concretas" pensadas para la generación de entre 30 y 45 años con hijos.

Según ha asegurado, hay una "sensación" que comparten "muchos padres" de "vivir siempre corriendo", y una ciudad "moderna y europea" como Santiago tiene que ayudar más a las familias y quitar obstáculos. Para facilitar precisamente esta situación, el líder del PP local ha propuesto un bloque de medidas, que se completará con otros anunciados durante las próximas semanas.

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Así, en primer lugar ha apostado porque sea el Ayuntamiento quien asuma directamente la organización de las actividades extraescolares de los colegios. "Queremos actividades deportivas, artísticas, tecnológicas, de inglés, accesibles para todas las familias. Igualdad entre los diferentes barrios, igualdad entre los diferentes centros educativos", ha enfatizado.

Verea ha asegurado que las Anpas gallegas hacen un trabajo "extraordinario", pero están para construir comunidad educativa, no para prestar estos servicios. Igualmente, ha asegurado que esta medida se adoptaría "con total libertad y voluntariedad" y las Anpas podrían decidir ceder una parte de sus actividades o mantenerlas por su cuenta.

En segundo lugar, el popular ha presentado la 'parada familiar', un sistema de aparcamiento rápido ante farmacias, centros de salud y escuelas, para que los padres puedan parar temporalmente en determinados espacios para hacer esas actividades y no perder tiempo buscando donde aparcar.

Una medida que, ha apuntado, requeriría de vigilancia y de control para asegurar su cumplimiento, además del sentido común de los propios usuarios.

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Por último, Borja Verea ha propuesto una bolsa familiar Zona Azul, porque "tener hijos no puede convertirse en una penalización diaria". La idea es que este sistema facilite una bolsa de horas para tener gratuidad a la hora de aparcar en zonas azules.

"Queremos una ciudad que ahorre tiempo a las familias y que les quite problemas, que entienda mejor la vida real. A veces las pequeñas medidas cambian mucho la vida de la gente", ha concluido.

Elecciones municipales

En el turno de preguntas, el popular ha sido preguntado sobre sus sensaciones tras ser confirmado como el candidato del PP para la capital gallega. Al respecto, Verea ha subrayado que "lo importante no es la candidatura, sino la ciudad y construir una alternativa de Gobierno y una ciudad que funcione mejor".

"Llevamos trabajando en eso desde el minuto uno. Ahora entramos ya en los últimos 12 meses y hay que acelerar la puesta en marcha de presentación de medidas y de una alternativa de gobierno", ha afirmado.

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