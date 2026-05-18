A USC sitúase entre as seis universidades do Estado con máis investigadoras nun ránking do CSIC
A clasificación, centrada na igualdade de xénero e baseada no índice de impacto científico, destaca 213 investigadoras da institución compostelá
Coa vontade de potenciar o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 5, relativo á igualdade de xénero, o Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) puxo en marcha en 2022 un ránking de investigadoras do Estado, que traballan tanto en institucións españolas como estranxeiras, en función do índice h2, obtido a partir do seu perfil público no ámbito de Google Académico e Openalex. A última edición desta clasificación, salienta un total de 213 investigadoras da USC, situando a institución compostelá no sexto chanzo a nivel estatal e á cabeza do SUG.
Os datos, recollidos entre o 20 e 30 de abril de 2026, son froito da análise das plataformas de acceso público e gratuíto (Google Scholar/Google Académico -GS-, ORCID e Openalex). A listaxe inclúe 12.100 perfís clasificados polo índice h en orde decrecente, e no caso de igualdade no devandito valor, considérase o número total de citas. O valor mínimo do índice h para ser incluída na listaxe é de 18.
No caso galego, a clasificación destaca tamén 162 investigadoras da UVigo e 23 da UDC. Ademais, no TOP3000 deste ránking a USC ten un total de 62 investigadoras, por 46 da Universidade de Vigo e 23 da Universidade de A Coruña.