Santiago licita el servicio de comedores escolares manteniendo los precios para las familias

El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales Obi

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha aprobado la contratación de los comedores escolares, dividido en dos lotes: uno de personal monitor y otro de alimentación. Pese al aumento del coste, Raxoi garantiza el mismo precio para las familias el próximo año.

En rueda de prensa, Louzao ha explicado que la licitación cubrirá el servicio de comida de nueve centros de educación infantil y primaria y de tres escuelas rurales; y el desayuno en diez centros y tres escuelas rurales.

Por el momento, se seguirá atendiendo mediante el modelo de contratación externa, mientras no se pone en marcha el nuevo modelo avanzado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el pasado viernes, que consiste en implantar una cocina central que dé servicio a todos los colegios de la ciudad .

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La contratación se dividirá en dos lotes: uno para el servicio de personal monitor, con un presupuesto máximo de 2.226.678,72 euros; y otro para el servicio de catering por 1.308.343.52 euros. El primero se contratará por dos años, prorrogable por otros dos; y el segundo por uno, prorrogable por otros tres de forma individualizada. "El motivo de este plazo es la previsión de la puesta en marcha de un nuevo modelo de funcionamiento para el servicio de comedor", ha justificado la edila.

En este contexto, Louzao ha destacado que una de las mejoras que se introducen es "más personal monitor", lo que permitirá ofrecer una "atención más completa", además de personal especializado en la atención a niños con necesidades especiales.

Finalmente, ha afirmado que pese a que el servicio sufre un "incremento del coste muy importante", no se van a modificar los precios públicos para el próximo curso. "El Ayuntamiento se va a hacer cargo de una buena parte de los costes de esa prestación", ha enfatizado.