Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago licita el servicio de comedores escolares manteniendo los precios para las familias

El Ayuntamiento destinará más de 3,5 millones de euros a los contratos de monitoraje y catering mientras avanza en el futuro modelo de cocina central

Agencias
18/05/2026 17:00
El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales
El nuevo contrato de comedores escolares de Santiago incluirá más personal monitor y atención especializada para alumnado con necesidades especiales
Obi
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha aprobado la contratación de los comedores escolares, dividido en dos lotes: uno de personal monitor y otro de alimentación. Pese al aumento del coste, Raxoi garantiza el mismo precio para las familias el próximo año.

En rueda de prensa, Louzao ha explicado que la licitación cubrirá el servicio de comida de nueve centros de educación infantil y primaria y de tres escuelas rurales; y el desayuno en diez centros y tres escuelas rurales.

Por el momento, se seguirá atendiendo mediante el modelo de contratación externa, mientras no se pone en marcha el nuevo modelo avanzado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el pasado viernes, que consiste en implantar una cocina central que dé servicio a todos los colegios de la ciudad .

Santiago avanza en la creación de una cocina central para abastecer a los comedores escolares

Más información

La contratación se dividirá en dos lotes: uno para el servicio de personal monitor, con un presupuesto máximo de 2.226.678,72 euros; y otro para el servicio de catering por 1.308.343.52 euros. El primero se contratará por dos años, prorrogable por otros dos; y el segundo por uno, prorrogable por otros tres de forma individualizada. "El motivo de este plazo es la previsión de la puesta en marcha de un nuevo modelo de funcionamiento para el servicio de comedor", ha justificado la edila.

En este contexto, Louzao ha destacado que una de las mejoras que se introducen es "más personal monitor", lo que permitirá ofrecer una "atención más completa", además de personal especializado en la atención a niños con necesidades especiales.

Finalmente, ha afirmado que pese a que el servicio sufre un "incremento del coste muy importante", no se van a modificar los precios públicos para el próximo curso. "El Ayuntamiento se va a hacer cargo de una buena parte de los costes de esa prestación", ha enfatizado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La portada de la película Ariel

El Cineclub Ateneo proyecta Ariel dentro del ciclo dedicado a Aki Kaurismäki
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Verea propone “paradas familiares” y bolsas de Zona Azul gratuita para padres en Santiago
Agencias
Pedro Blanco, delegado de goberno y Ramiro Rodríguez Bausero, cónsul xeral de Uruguai en Galicia

Pedro Blanco despide al cónsul de Uruguay en Galicia al finalizar su etapa diplomática en España
Redacción
Estación Intermodal de Santiago de Compostela

Dos cortes de tráfico afectarán este martes a los accesos a Santiago y a la AG-59 en A Ramallosa
Redacción