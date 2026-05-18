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Santiago de Compostela

Santiago aprueba la actualización de la RPT con cambios organizativos y nuevos perfiles técnicos

El Gobierno local incorpora plazas vinculadas a la tasa de reposición, reorganiza servicios municipales y avanza en la funcionalización de 61 puestos laborales

Agencias
18/05/2026 18:00
O Concello de Santiago abriu este mércores o prazo para solicitar as axudas culturais de 2026, cun investimento total de 285.000 euros destinado a entidades profesionais e asociacións culturais
La portavoz municipal, Míriam Louzao, informó de la aprobación de la nueva actualización de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santiago
Concello de Santiago
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La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha informado de que ha sido aprobada esta mañana la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), que incluye cambios organizativos y funcionales.

En rueda de prensa, la edila ha explicado que la nueva RPT recoge una serie de ajustes en la estructura directiva, la modificación de la dependencia de algún servicio, del cuadro de personal y la finalización de procesos de estabilización y de promoción interna.

La concejala ha detallado que la RPT actualiza "la codificación de todos los puestos" y realiza transformaciones de algunos de ellos para atender necesidades en determinados departamentos que se resuelven sin aumento de personal, mediante amortización de vacantes.

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De hecho, ha puesto de ejemplo un puesto de auxiliar administrativo que se transforma en una plaza de arquitectura, un perfil que permitirá atender las necesidades de los expedientes patrimoniales.

Asimismo, la RPT ha incorporado "los nuevos puestos que se crearon como resultado de acudir el máximo permitido por la tasa de reposición de efectivos", entre los que ha citado un técnico de administración general, un técnico de planificación y gestión tecnológica, dos de bomberos y tres de policías, así como puestos ocupados en procesos de promoción interna.

Míriam Louzao ha subrayado que uno de los cambios más "destacables" de la RPT es la funcionalización de todos los puestos que aún permanecían como laborales, teniendo en cuenta que en la actualidad ya "no existe diferencia de contenido ni retributiva que sostenga seguir manteniendo ese doble régimen".

En este sentido, la concejala ha precisado que los procesos de funcionalización serán "voluntarios" para las personas que ocupan estos puestos, por lo tanto podrán mantener esa condición individualmente si así lo deciden.

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De todas formas, ha subrayado que "la unificación de las dos tipologías va a posibilitar la movilidad tanto horizontal como vertical en la actualidad limitada por esta diferenciación entre los dos regímenes". Dicha modificación afecta 61 puestos de diversas categorías.

"El RPT es un documento dinámico, además los procesos burocráticos llevan todo su tiempo y por lo tanto estamos ya preparando la siguiente modificación", ha asegurado. Con todo, una vez publicada, habrá un plazo de exposición pública de 20 días para presentar alegaciones.

Gratificaciones

También, la Xunta de Goberno local ha aprobado este lunes las gratificaciones por servicios extraordinarios correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

Concretamente, la cantidad es 309.904,64 para policías, 16.674,75 para bomberos y 19.239,19 para el resto de personal de la administración. Incluida la seguridad social, las gratificaciones para estos tres meses ascienden a 708.209,25 euros.

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