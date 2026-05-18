Santiago de Compostela

Pedro Blanco despide al cónsul de Uruguay en Galicia al finalizar su etapa diplomática en España

Redacción
18/05/2026 18:54
Pedro Blanco, delegado de goberno y Ramiro Rodríguez Bausero, cónsul xeral de Uruguai en Galicia
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, despediu ao cónsul xeral do Uruguai en Galicia, Ramiro Rodríguez Bausero, con motivo da finalización da súa etapa diplomática en España.

Pedro Blanco agradeceulle o seu labor e colaboración institucional neste tempo desde a sede do consulado en Santiago de Compostela.

Subliñou a proximidade e man tendida do cónsul, “que fixo posible seguir estreitando os lazos entre Galicia e un país amigo coma Uruguai, que tantos galegos e galegas acolleu durante os tempos da emigración”. 

Nese senso, o delegado agradeceulle tamén a Rodríguez Bausero a súa disposición cara esta comunidade galega existente no seu país e desexoulle moita sorte nos seus vindeiros retos laborais e vitais.

