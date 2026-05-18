Santiago de Compostela
Pedro Blanco despide al cónsul de Uruguay en Galicia al finalizar su etapa diplomática en España
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, despediu ao cónsul xeral do Uruguai en Galicia, Ramiro Rodríguez Bausero, con motivo da finalización da súa etapa diplomática en España.
Pedro Blanco agradeceulle o seu labor e colaboración institucional neste tempo desde a sede do consulado en Santiago de Compostela.
Subliñou a proximidade e man tendida do cónsul, “que fixo posible seguir estreitando os lazos entre Galicia e un país amigo coma Uruguai, que tantos galegos e galegas acolleu durante os tempos da emigración”.
Nese senso, o delegado agradeceulle tamén a Rodríguez Bausero a súa disposición cara esta comunidade galega existente no seu país e desexoulle moita sorte nos seus vindeiros retos laborais e vitais.