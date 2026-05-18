La Xunta reforzará la inspección sanitaria con 18 profesionales para agilizar la gestión de las bajas laborales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que la Xunta va a reforzar de forma inmediata los equipos de la Inspección de Servicios Sanitarios con la incorporación de 18 nuevos profesionales para dar respuesta a las medidas de mejora de la gestión de las bajas laborales que la Xunta de Galicia quiere llevar a cabo".

La medida, anunciada por el mandatario gallego, supondrá la contratación de nueve inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios que se distribuirán entre las siete áreas sanitarias de Galicia.

El Consello da Xunta aprobó la modificación del protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las incapacidades temporales, con el objetivo de agilizar los procedimientos y dotar a las unidades de Inspección y Control de Salud Laboral de un mayor carácter resolutivo. La previsión es que el refuerzo se mantenga durante tres años, con una inversión adicional de 3,02 millones de euros.

Entre las novedades, las propuestas de alta formuladas por las mutuas deberán estar debidamente motivadas y completas para poder ser aceptadas por la Inspección de Servicios Sanitarios. En caso contrario, el personal inspector deberá citar al trabajador para un reconocimiento presencial antes de decidir si procede o no el alta. En 2025, las unidades de inspección tramitaron 38.438 propuestas de alta presentadas por las mutuas.

La nueva instrucción también simplifica la autorización de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos solicitados por las mutuas. A partir de ahora, una única autorización permitirá realizar todas las actuaciones necesarias, evitando trámites repetidos y agilizando la recuperación del trabajador. El año pasado se tramitaron 10.727 solicitudes de este tipo.

Asimismo, la Xunta recordó que ya ha incorporado a Ianus, la historia clínica electrónica del Sergas, las pruebas realizadas por las entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Esta medida evitó en 2025 la repetición de unas 1.300 pruebas diagnósticas.

Dentro del plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal, las unidades de inspección revisaron 132.412 procesos de baja hasta finales de abril. De ellos, 38.615 pacientes fueron citados para valoración presencial y 31.889 recibieron el alta.

La Xunta sostiene que este plan, puesto en marcha en 2024, ya está dando resultados positivos y que el refuerzo de la inspección permitirá seguir avanzando en una gestión más ágil y eficiente de las bajas laborales.