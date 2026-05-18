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Santiago de Compostela

Ginebras arrancará en Santiago su gira de salas de 2027 con un concierto en la Capitol

La banda presentará su nuevo disco 'Donde nada es para tanto' el 5 de febrero en Compostela, primera parada de un tour que recorrerá diez ciudades españolas

Agencias
18/05/2026 16:20
El grupo Ginebras iniciará en la Sala Capitol de Santiago de Compostela la gira de presentación de su tercer álbum de estudio
El grupo Ginebras iniciará en la Sala Capitol de Santiago de Compostela la gira de presentación de su tercer álbum de estudio
Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
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El grupo Ginebras ha anunciado las primeras fechas de su gira de salas para 2027, con la que recorrerán diez ciudades españolas presentando su tercer álbum de estudio, 'Donde nada es para tanto' (Vanana Records, 2026), y que arrancará el 5 de febrero en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

Las entradas para este primer bloque de fechas saldrán a la venta este jueves 7 de mayo a las 12.00 horas. El anuncio llega tras semanas de entradas agotadas para su fecha en Noches del Botánico de Madrid, incluida en la agenda de festivales que Magüi, Sandra, Raquel y Juls afrontarán a lo largo de 2026, con fechas confirmadas en el Warm Up, el Low Festival o el Osa do Mar de Burela (Lugo).

La gira arrancará el 5 de febrero de 2027 en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y continuará por Pamplona (19 de febrero, Sala Zentral), Bilbao (20 de febrero, Kafe Antzokia), Zaragoza (26 de febrero, Sala Oasis) y Barcelona (27 de febrero, Razzmatazz 1, dentro del Festival Mil·lenni).

En marzo, la banda actuará dos noches seguidas en La Riviera de Madrid, los días 4 y 5, antes de continuar por Sevilla (12 de marzo, Sala Pandora) y Málaga (13 de marzo, Sala Trinchera). En abril, la gira concluirá en Murcia (23 de abril, Sala Mamba!) y Granada (24 de abril, Industrial Copera). La organización ha anunciado que próximamente se darán a conocer nuevas paradas del tour.

En los conciertos de la gira convivirán temas del nuevo disco como 'Mi diario', 'Vueltas', 'Con las chicas en Berlín' o 'Novio o novia' con canciones ya consolidadas en su repertorio como 'La Típica Canción', 'Desastre de persona' o 'Ansiedad'.

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