Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El turno de mañana de la huelga médica registra un seguimiento del 18,95 % en el CHUS de Santiago

La huelga contra el Estatuto Marco alcanza en Galicia un seguimiento del 15,38 %, con mayor impacto en los grandes hospitales del Sergas que en atención primaria

Redacción
18/05/2026 12:05
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco se situó este lunes en el 18,95 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) durante el turno de mañana, según datos del Servizo Galego de Saúde.

En el conjunto del área sanitaria de Santiago e Barbanza, la participación en atención primaria fue del 1,27 %, una de las más bajas de Galicia después de A Coruña y Cee.

A nivel autonómico, el seguimiento de la huelga alcanzó el 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad, con un mayor impacto en los grandes hospitales del Sergas (21,41 %) que en los hospitales comarcales (11,20 %). En el conjunto de la actividad hospitalaria, la participación se situó en el 20,55 %, mientras que en atención primaria fue del 2,09 %.

Por hospitales, el mayor seguimiento se registró en Vigo (26,82 %), A Coruña (24,27 %) y Pontevedra (21,94 %), mientras que en Santiago se situó en el 18,95 %.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

El turno de mañana de la huelga médica registra un seguimiento del 18,95 % en el CHUS de Santiago
Redacción
Trabajadores del sector civil del Ministerio durante una manifestación

El personal civil del Ministerio de Defensa se moviliza en Santiago para exigir salarios dignos
Redacción
Resultados Mercadona en Galicia

Las compras de Mercadona a proveedores gallegos alcanzaron los 1.925 millones de euros en 2025
Redacción
O alumnado máis novo da Escola Municipal de Música de Santiago protagonizará no Teatro Principal unha viaxe escénica inspirada n’O Principiño

Máis de cen nenos e nenas da Escola Municipal de Música levan ao Teatro Principal un festival inspirado n’O Principiño
Redacción