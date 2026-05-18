El turno de mañana de la huelga médica registra un seguimiento del 18,95 % en el CHUS de Santiago

Exterior del Clínico de Santiago (CHUS) Archivo

El seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco se situó este lunes en el 18,95 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) durante el turno de mañana, según datos del Servizo Galego de Saúde.

En el conjunto del área sanitaria de Santiago e Barbanza, la participación en atención primaria fue del 1,27 %, una de las más bajas de Galicia después de A Coruña y Cee.

A nivel autonómico, el seguimiento de la huelga alcanzó el 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad, con un mayor impacto en los grandes hospitales del Sergas (21,41 %) que en los hospitales comarcales (11,20 %). En el conjunto de la actividad hospitalaria, la participación se situó en el 20,55 %, mientras que en atención primaria fue del 2,09 %.

Por hospitales, el mayor seguimiento se registró en Vigo (26,82 %), A Coruña (24,27 %) y Pontevedra (21,94 %), mientras que en Santiago se situó en el 18,95 %.