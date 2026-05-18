El personal civil del Ministerio de Defensa se moviliza en Santiago para exigir salarios dignos

Trabajadores del sector civil del Ministerio durante una manifestación Archivo

El personal civil del Ministerio de Defensa volverá a movilizarse el próximo miércoles 20 de mayo con una concentración convocada por FAC-USO y APLAGE para reclamar un complemento salarial de 300 euros mensuales, consolidable y extensivo a toda la plantilla civil.

En Santiago de Compostela, la protesta tendrá lugar a las 10.00 horas ante la Residencia Militar de Estudiantes de la Armada Almirante General Antonio Martorell Lacave.

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Los sindicatos denuncian que la situación retributiva del personal civil continúa siendo “insostenible” y aseguran que, en algunos casos, los salarios netos se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que obliga a parte de la plantilla a recurrir a ayudas sociales para poder llegar a fin de mes o a compartir piso.

FAC-USO y APLAGE critican que, mientras el personal militar ha recibido en el último año incrementos retributivos acumulados de 340 euros mensuales en 14 pagas, el personal civil sigue siendo "tratado como trabajadores de segunda sin recibir una solución retributiva justa, consolidable".

Las organizaciones convocantes advierten de que el malestar continúa creciendo dentro del ministerio ante la falta de propuestas para corregir esta situación. Ese descontento ya se ha traducido en movilizaciones y manifestaciones en ciudades como Madrid, Ferrol, Murcia y Sevilla.

En este contexto, las organizaciones consideran especialmente grave que continúe ignorándose la situación del personal civil destinado en centros esenciales como el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, cuyo trabajo resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento diario y la atención sanitaria en el ámbito de Defensa.

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FAC-USO y APLAGE reclaman la implantación de un complemento lineal de 300 euros al mes para todo el personal civil de Defensa —laborales, funcionarios y estatutarios—, evitando discriminaciones internas y rechazando cualquier intento de fragmentar la negociación mediante fórmulas temporales, variables o no consolidables.

También hacen un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para que se sumen a las protestas y respalden una reivindicación con la que buscan poner fin a la “discriminación salarial” dentro del ministerio.