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Santiago de Compostela

El Cineclub Ateneo proyecta Ariel dentro del ciclo dedicado a Aki Kaurismäki

La sesión permitirá acercarse a una de las obras clave de la “Trilogía del proletariado” del cineasta finlandés

Redacción
18/05/2026 19:27
La portada de la película Ariel
La portada de la película Ariel
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Hoy, a las 19.00 horas, el Ateneo de Santiago celebrará en su Salón de Actos Isaac Díaz Pardo una nueva sesión del Cineclub Ateneo con la proyección de Ariel, filme incluido en el ciclo 'O cinema de Aki Kaurismäki'.

La película, dirigida por el cineasta finlandés en 1988 y con una duración de 70 minutos, forma parte de la conocida 'Trilogía del proletariado', una de las etapas más reconocidas de su filmografía.

Ariel narra la historia de Taisto Kasurinen, un hombre encarcelado por un delito que no ha cometido que, tras fugarse de la prisión, intenta reconstruir su vida lejos de un destino marcado por la injusticia y la precariedad. Con su característico estilo sobrio y melancólico, Kaurismäki construye una obra que combina crítica social, humor seco y una profunda reflexión sobre la marginación, la supervivencia y la búsqueda de la esperanza.

Esta proyección permitirá al público profundizar en la singular mirada cinematográfica de Aki Kaurismäki, uno de los grandes referentes del cine europeo contemporáneo, cuya obra retrata con humanidad e ironía las vidas de las clases trabajadoras.

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