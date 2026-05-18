Dos cortes de tráfico afectarán este martes a los accesos a Santiago y a la AG-59 en A Ramallosa

Estación Intermodal de Santiago de Compostela Eladio Lois

El avance en las obras de la senda peonil y ciclista Milladoiro–Intermodal hará necesario realizar un corte puntual de tráfico mañana martes, día 19 de mayo, en el enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y la AP-9 en sentido Santiago.

Se trata de la colocación de dos pasarelas en el punto kilométrico 1+500 de la nueva senda, dando continuidad a la instalación realizada el pasado mes de marzo de la primera pasarela en este tramo, a la altura del punto kilométrico 1+390.

Las tres pasarelas, realizadas en madera de pino silvestre con tratamiento de protección, son idénticas. Tienen una longitud de 32 metros cada una, un ancho total de 4,6 metros, un ancho de paso útil de 4 metros y un peso de 22 toneladas.

Esta restricción de la circulación es necesaria para acometer la instalación de estos dos nuevos vanos, que requiere la ocupación de la zona y la adopción de medidas especiales de seguridad durante los trabajos. Las pasarelas vienen ya montadas y se izarán con dos grúas para su colocación en un solo día.

Durante ese tiempo se verán afectados los accesos 72, 70 y 71, correspondientes a distintas incorporaciones y salidas entre la AG-56 y la SC-20 en sentido Santiago, en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos indicados.

Para facilitar la movilidad, se habilitarán itinerarios alternativos. El tráfico procedente de la AG-56 hacia Santiago por la SC-20 deberá incorporarse a la vía en sentido Milladoiro a través del acceso 73 y realizar el cambio de sentido en la glorieta del Milladoiro.

Por su parte, el tráfico procedente de la SC-20 en sentido Santiago que se dirija hacia la AG-56 o la AP-9 deberá continuar hasta la glorieta de enlace con el CHUS, donde podrá efectuar el cambio de sentido para incorporarse posteriormente a la AG-56 o a la AP-9 desde la SC-20 en sentido Milladoiro a través del acceso 74.

Corte del enlace de la Ramallosa

El avance en las obras de prolongación de la autovía Santiago–A Estrada (AG-59) hará necesario el corte del enlace de A Ramallosa desde hoy, 18 de mayo, y por un plazo de seis semanas. Con este corte quedan cerrados al tráfico tanto el ramal de entrada como el de salida a la autovía AG-59 en este enlace, y la circulación se desvía a través del enlace de los Verxeles.

El corte es necesario para los trabajos que se desarrollan en el enlace de A Ramallosa, que incluyen la ejecución de barreras de seguridad, señalización vertical y horizontal, balizamiento, así como la disposición de aglomerado de la capa de rodadura del firme y la terminación de elementos de drenaje.

Una vez finalizados los 7,5 km de prolongación de esta autovía, libre de peaje, los tiempos de viaje entre Santiago de Compostela y A Estrada se reducirán a 10 minutos, además de mejorar la seguridad viaria, tras un investimento global de más de 67 millones de euros.