O Club de lectura Ámbito Cultural Santiago dedica a súa segunda sesión á novela de Arantza Portabales
A autora participará nun encontro aberto ao público arredor de 'Asasinato no muíño do cura'
O Club de lectura Ámbito Cultural Santiago celebrará a súa segunda sesión cun encontro, que terá lugar o 20 de maio ás 19.00 horas, centrado na novela 'Asasinato no muíño do cura' (Galaxia), publicada en castelán como 'Asesinato en el molino del cura' (Lumen), da escritora Arantza Portabales. A iniciativa busca fomentar a lectura, crear comunidade arredor dos libros e achegar a literatura contemporánea á cidadanía mediante encontros mensuais con autoras e autores de actualidade.
A sesión contará coa participación da propia Arantza Portabales, que manterá un diálogo aberto co público sobre a obra, as súas personaxes e o universo narrativo da saga 'Os crimes de Loeiro', protagonizada pola detective Iria Santaclara e o comisario xubilado César Araujo. A novela aborda un crime oculto desde 1984 e un pacto de silencio entre veciños, nunha trama marcada pola memoria, a violencia soterrada e a investigación da verdade.
O club está moderado polo historiador e divulgador Miguel García-Fernández, coñecido nas redes sociais como @lectureo. Investigador do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC–Xunta de Galicia), está especializado en historia medieval e historia das mulleres e desenvolve unha intensa actividade como mediador de lectura no ámbito cultural galego.
A proposta nace coa intención de consolidarse como un espazo cultural de referencia en Santiago de Compostela, aberto a lectoras e lectores de diferentes perfís a través de encontros participativos e análises literarias adaptadas á realidade cultural actual.