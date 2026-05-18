Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Club de lectura Ámbito Cultural Santiago dedica a súa segunda sesión á novela de Arantza Portabales

A autora participará nun encontro aberto ao público arredor de 'Asasinato no muíño do cura'

Adriana Quesada
Adriana Quesada
18/05/2026 07:00
Foto de archivo de libros
A sesión do Club de lectura Ámbito Cultural Santiago contará coa participación da escritora Arantza Portabales e estará moderada polo divulgador Miguel García-Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Club de lectura Ámbito Cultural Santiago celebrará a súa segunda sesión cun encontro, que terá lugar o 20 de maio ás 19.00 horas, centrado na novela 'Asasinato no muíño do cura' (Galaxia), publicada en castelán como 'Asesinato en el molino del cura' (Lumen), da escritora Arantza Portabales. A iniciativa busca fomentar a lectura, crear comunidade arredor dos libros e achegar a literatura contemporánea á cidadanía mediante encontros mensuais con autoras e autores de actualidade.

A sesión contará coa participación da propia Arantza Portabales, que manterá un diálogo aberto co público sobre a obra, as súas personaxes e o universo narrativo da saga 'Os crimes de Loeiro', protagonizada pola detective Iria Santaclara e o comisario xubilado César Araujo. A novela aborda un crime oculto desde 1984 e un pacto de silencio entre veciños, nunha trama marcada pola memoria, a violencia soterrada e a investigación da verdade.

O club está moderado polo historiador e divulgador Miguel García-Fernández, coñecido nas redes sociais como @lectureo. Investigador do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC–Xunta de Galicia), está especializado en historia medieval e historia das mulleres e desenvolve unha intensa actividade como mediador de lectura no ámbito cultural galego.

A proposta nace coa intención de consolidarse como un espazo cultural de referencia en Santiago de Compostela, aberto a lectoras e lectores de diferentes perfís a través de encontros participativos e análises literarias adaptadas á realidade cultural actual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

O alumnado máis novo da Escola Municipal de Música de Santiago protagonizará no Teatro Principal unha viaxe escénica inspirada n’O Principiño

Máis de cen nenos e nenas da Escola Municipal de Música levan ao Teatro Principal un festival inspirado n’O Principiño
Redacción
Foto de archivo de libros

O Club de lectura Ámbito Cultural Santiago dedica a súa segunda sesión á novela de Arantza Portabales
Adriana Quesada
Esteban Batallán participará nun encontro na Escola Municipal de Música de Santiago centrado na súa traxectoria internacional e na formación musical de alto nivel

A Escola Municipal de Música de Santiago acolle un encontro con Esteban Batallán, trompeta principal da Chicago Symphony Orchestra
Adriana Quesada
Ruth Ferrero

Os luns do Ateneo falan da loita polo poder mundial coa politóloga Ruth Ferrero
Redacción