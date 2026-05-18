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Santiago de Compostela

Cáritas Santiago presenta el balance de 2025 con foco en la inserción sociolaboral

​El acto se celebrará mañana, martes 19 de mayo, en el sala La Capilla del hotel Palacio del Carmen a las 11.30 horas

Redacción
18/05/2026 16:00
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El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, junto con la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas Abadía, y representantes de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, participan en el acto de presentación del balance de actividades correspondiente al año 2025 del Área de Empleo de Cáritas, en el que se darán a conocer los principales resultados en materia de inserción sociolaboral. 

El acto se celebrará mañana, martes 19 de mayo,  en el sala La Capilla del hotel Palacio del Carmen a las 11.30 horas.

El encuentro pondrá el foco en el impacto de los itinerarios de inserción, en la colaboración con el tejido empresarial y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, como ejes fundamentales del modelo de intervención de la entidad para favorecer el acceso al mercado laboral.

El acto incluirá también la entrega de diplomas a participantes y testimonios en primera persona sobre los procesos de formación y empleo desarrollados a lo largo del último año, que complementarán la exposición de los resultados obtenidos.

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