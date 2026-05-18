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Santiago de Compostela

Benedita Elisa protagoniza una nueva edición de ‘Cocinando Santiago’ en el Mercado Boanerges

Carlos Ínsua y Brisa Medina ofrecerán dos tapas de inspiración gallega e internacional en el mercado del barrio de O Castiñeiriño

Redacción
18/05/2026 20:00
Carlos Ínsua y Brisa Medina, responsables de Benedicta Elisa
Carlos Ínsua y Brisa Medina, responsables de Benedicta Elisa
Cedida
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El Mercado Boanerges acogerá mañana, martes 19, una nueva edición de ‘Cocinando Santiago’, con los chefs Carlos Ínsua y Brisa Medina, del restaurante Benedita Elisa. 

La sesión arrancará a las 20.00 horas con dos tapas de inspiración gallega e internacional, un Croquetón de cochinillo y anguila ahumada, y una Tostada de aguachile de trucha asalmonada y salsa macha.

El menú incluirá además dos propuestas de Pablo Pizarro preparadas exprofeso para la tercera sesión del ciclo gastronómico, el Tiradito de lubina, aji amarillo y aguacate brasa, y el Bonito con jugo de ensalada y toffee de cherrys, que completarán la carta habitual del mercado situado en el barrio del Castiñeiriño.

Además y como ya viene siendo habitual en cada sesión, cada tapa dará acceso al sorteo de una noche para dos personas en cualquiera de los hoteles de la cadena Alda Hotels, un aliciente más para participar en esta cita culinaria.

‘Cocinando Santiago’ es una iniciativa del Mercado Boanerges que reúne a destacados cocineros compostelanos para acercar al público cada mes distintas propuestas gastronómicas de autor.

Benedita Elisa es un pequeño restaurante compostelano abierto en 2018, con una propuesta basada en el producto gallego y fusionada con sabores internacionales desde una visión contemporánea. Desde 2022, el proyecto está liderado por Carlos Ínsua y Brisa Medina, que combinan experiencia en cocinas gallegas y europeas con influencias internacionales.

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