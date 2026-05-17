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Santiago de Compostela

Un herido en Santiago al chocar contra un coche y un camión que estaban aparcados

El accidente se produjo en la avenida de Lugo

Ep
17/05/2026 11:47
Emergencias 112
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Una persona resultó herida en un accidente ocurrido en Santiago de Compostela en la noche del sábado, concretamente, a la altura del número 155 de la avenida de Lugo. Según relata el 112 Galicia, un vehículo se salió de la vía y chocó contra otro coche y un camión que estaban aparcados.

El camión articulado de Transportes Teolindo, totalmente siniestro tras el aparatoso incidente

Aparatosa salida de vía de un camión en el polígono del Tambre

Más información

La central de emergencias recibió el aviso sobre las 22.15 horas, en el que un particular informó de un conductor herido. El alertador detalló lo sucedido y añadió que, debido a la colisión, se había caído un árbol sobre otro coche.

Hasta allí se desplazó personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de la capital gallega y agentes de la Policía Local. Finalmente, los profesionales sanitarios confirmaron que solo una persona había resultado herida.

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