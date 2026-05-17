Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Os luns do Ateneo falan da loita polo poder mundial coa politóloga Ruth Ferrero

A conferencia abordará cuestións clave para comprender o escenario internacional contemporáneo

Redacción
17/05/2026 21:39
Ruth Ferrero
A polítóloga axudará a comprender mellor a actualidade mundial
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Este luns, 18 de maio, ás 19.30 horas, o Ateneo de Santiago celebrará na Rúa do Vilar, 19, unha nova sesión dos Luns do Ateneo coa conferencia 'O mundo en disputa: quen manda na xeopolítica do século XXI', que será impartida por Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política da Universidade Complutense de Madrid. 

A cita ofrecerá unha análise sobre os principais actores, tensións e transformacións que están a redefinir o equilibrio de poder internacional nun contexto global marcado pola competencia estratéxica, os conflitos e os desafíos ás democracias.

A conferencia abordará cuestións clave para comprender o escenario internacional contemporáneo, dende a reconfiguración das relacións entre potencias ata o papel da Unión Europea, os movementos migratorios ou as consecuencias políticas das crises globais

A traxectoria investigadora de Ferrero permitirá achegar unha visión especializada sobre os procesos que condicionan a política mundial e os retos que afrontan as sociedades democráticas nun tempo de crecente incerteza.

María Pensado Casal gana la octava edición con una obra ambientada en Lalín

María Peinado conquista el Premio Laudamuco con una obra que mezcla humor absurdo y antibelicismo

Más información

Ruth Ferrero-Turrión é Doutora Internacional en Ciencia Política e Relacións Internacionais, profesora no Departamento de Ciencia Política e da Administración da Universidade Complutense de Madrid e investigadora no Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 

Premio de Investigación en Estudos Europeos da Fundación Yuste en 2019, desenvolveu estancias en institucións académicas internacionais como Columbia University, London School of Economics ou o Instituto Universitario Europeo de Florencia. Especialista en xeopolítica, política exterior da Unión Europea, migración e crises democráticas, combina a súa actividade académica cunha presenza habitual como analista en medios de comunicación nacionais e internacionais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Ruth Ferrero

Os luns do Ateneo falan da loita polo poder mundial coa politóloga Ruth Ferrero
Redacción
Pleno da RAG polo Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño

Galicia homenaxea a voz e o legado de Begoña Caamaño, xornalista, activista e narradora feminista
Agencias
kUeVbM8A

Miles de persoas saen á rúa en Santiago para reclamar medidas urxentes na defensa do galego
Redacción
El ideal gallego

Besteiro reclama a Rueda que "aposte polo galego de verdade" e invista "moito máis" en política lingüística
EP