Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Miles de persoas saen á rúa en Santiago para reclamar medidas urxentes na defensa do galego

A manifestación denuncia a "emerxencia lingüística" e reclama un cambio de rumbo para garantir o uso do idioma en todos os ámbitos da vida

Redacción
17/05/2026 16:56
A manifestación en Santigago tivo unha gran afluencia
A Mesa pola Normalización Lingüística
A sociedade galega saiu esta mañá ás rúas de Compostela para defender a vitalidade da lingua galega, así como da necesidade de protexela e defendela "en todos os ámbitos da vida".

A protesta, convocada por Queremos Galego baixo a lema 'O galego, lingua vital', arrincou este mediodía desde a Alameda compostelá e ata a Praza dá Quintana, onde ademais hai actuacións. Cun grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando, os participantes claman consignas como "A Galiza, en galego" ou "Nas aulas de Galiza queremos Galego".

O voceiro da plataforma en defensa da lingua, Marcos Maceira, quen recordou que "esta forza colectiva é a dun pobo orgul   loso e digno que non se rende na defensa da súa lingua", como fixo tamén Begoña Caamaño, homenaxeada pola Real Academia Galega este 17 de maio, "escribindo, falando e saíndo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós, para virar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua".

Maceira asegurou que, despois de cada mobilización, a Xunta anuncia un novo plan para o galego" e advertiu que "seica agora anuncian que terán para xuño de 2026 o que hai un ano ían ter para decembro de 2025". "Ocultan con descaro que o goberno de Rueda leva dous anos reforzando a exclusión do galego, con medidas inéditas na historia autonómica", denunciou, "agochándose detrás da suposta revisión dun Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que leva 20 anos aprobado e que nunca quixeron aplicar".

O voceiro de Queremos Galego denunciou que, lonxe de loitar contra a emerxencia lingüística, o goberno galego acelera os seus efectos, reforzando os límites que temos para usar a nosa lingua en todos os ámbitos e momentos, con accións como o decreto que prohibe a lingua galega no ensino, o boicot á súa oficialidade na UE ou á súa presenza na Unesco, a aceptación da súa eliminación na TVG ou a eliminación da área de promoción da lingua nada máis chegar ao goberno de Lugo.

"Reverter a emerxencia lingüística e avanzar na normalización do galego é posíbel", defendeu Maceira, "levantando as restricións ao seu uso e presenza no ensino, nos servizos públicos, no ámbito socioeconómico, na cultura ou nos medios de comunicación". 

"Niso estamos a traballar centos de colectivos a través do Protocolo Lingua vital", afirmou, "un pacto social con case 300 accións posíbeis, viábeis e realistas". "Este é o verdadeiro pacto polo idioma e non é de ninguén", concluiu, "porque é de todas e de todos os que queremos asegurar o futuro para Galiza e a súa lingua".

Até a protesta acudiron representantes políticos, como a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Pontón, líder da oposición no Parlamento de Galicia, acusou ao PP dun "acoso e derriba" ao galego durante 17 anos e reclamou un "cambio de rumbo". "O galego non é unha carga", reivindicou.

