La Romaría das Flores reúne a cientos de personas en una multitudinaria jornada en Belvís

Los Punsetes fueron una de las bandas que tocó en Belvís Cedida

El Parque Belvís vivió este sábado una primera jornada multitudinaria de la Romaría das Flores, que confirmó el éxito de esta segunda edición con un ambiente marcado por la mezcla intergeneracional, la presencia de numerosas familias y una programación que convirtió el espacio en un gran punto de encuentro festivo y cultural dentro de las fiestas de la Ascensión.

A lo largo de esta jornada, cientos de personas gozaron de una propuesta ecléctica y diversa que combinó conciertos, sesións de djs, actividades infantiles y una amplia oferta gastronómica, manteniendo el espíritu popular y abierto que caracteriza esta cita.

El público respondió de manera masiva a las actuaciones musicales y a las diferentes actividades programadas, consolidando esta romería como una de las propuestas más singulares y participativas de la primavera compostelana.

La celebración continúa hoy con la segunda jornada, que prolongará la fiesta hasta media tarde con una sesión vermú expandida protagonizada por el Vinicius e o seu Conjunto Selvagem, Orquesta Neverloura y la selección musical de Bigote Mix.

También volverá, en este Día das Letras Galegas, la Feira de Editoras de Compostela, organizada por editoras locales también en el recinto de Belvís.

Esta festividad, organizada por el Concello con la producción de Tremendo Audiovisual, se reafirma como una propuesta cultural y festiva capaz de reunir distintas generaciones en torno a la música, el ocio y la convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.