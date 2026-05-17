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Santiago de Compostela

El equipo Enki completa su sexto Camino de Santiago inclusivo tras 501 kilómetros desde Nazaré

La iniciativa recorrió el Camino Portugués en siete etapas hasta llegar a la plaza del Obradoiro

Redacción
17/05/2026 06:00
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Integrantes del equipo Enki celebran en la plaza del Obradoiro la llegada a Santiago
Cedida
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El equipo ENKI ha finalizado la sexta edición de su Camino de Santiago inclusivo, una iniciativa que vuelve a reivindicar que el Camino es accesible para todas las personas.

El recorrido comenzó el pasado 8 de mayo en Nazaré (Portugal) y se desarrolló a lo largo del Camino Portugués en siete etapas, hasta llegar a Santiago de Compostela. 

En total, los participantes completaron 501 kilómetros, con 5.610 metros de desnivel positivo y 5.370 metros de desnivel negativo, en una travesía que combinó deporte, convivencia e inclusión.

La iniciativa contó con la participación de personas con y sin discapacidad, reforzando el carácter integrador del proyecto.

En la llegada, en la plaza del Obradoiro estuvieron presentes el presidente de Enki, Ángel López, la vicepresidenta Chus Trasancos, miembros del patronato, deportistas, personal de la organización y participantes del programa, que celebraron la finalización del recorrido.

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