Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Besteiro reclama a Rueda que "aposte polo galego de verdade" e invista "moito máis" en política lingüística

Ep
17/05/2026 16:56
O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que "aposte polo galego de verdade" e invista "moito máis" en política lingüística.

Así o trasladou aos medios de comunicación este domingo, Día das Letras Galegas, no que reivindicou á homenaxeada, Begoña Caamaño, quen reescribiu a Circe, Penélope e Morgana porque "sabía que os mitos non son neutros" e "había que devolverlle a voz ás mulleres". Unha tarefa que, lembrou, fixo en galego.

Ademais, Besteiro puxo en valor a traxectoria de Caamaño na radio pública, que ela mesmo quixo "independente e crítica". Para o líder socialista, quedar na etiqueta de autora homenaxeada "queda curto".

Neste contexto, o socialista advertiu que a defensa do idioma non pode quedar nun día ao ano, senón que se debe apostar polo galego de verdade, "e iso vese nas contas".

Besteiro comparou o investimento nesta materia na Comunidade coa que se realiza no País Vasco ou Cataluña. "Galicia gasta seis euros por habitante en política lingüística. Cataluña, 35. Euskadi, 90. Cando ves esa diferenza, xa saber a importancia que lle dan uns e outros", remarcou.

