A Volta Ciclista da Ascensión celebra este domingo a súa 25 edición con máis de 250 participantes
A tradicional proba deportiva percorrerá a contorna da Alameda compostelá durante toda a mañá e provocará cortes de tráfico en varias rúas da cidade
Un ano máis volve unha cita deportiva tradicional dentro das Festas da Ascensión, a Volta Ciclista polas inmediacións da Alameda que congregará máis de 250 ciclistas na que será a súa 25 edición.
A concelleira de Festas e Deportes, Pilar Lueiro, convida a veciñanza a gozar deste evento, que se desenvolverá ao longo de toda a mañá deste domingo dende as 10.00 ata as 14.00 horas, dentro do programa festivo da Ascensión.
Percorrido
A carreira consta dun percorrido na contorna da Alameda compostelá con saída e chegada en Xoán Carlos I, que contará cun tramo empedrado de 300 metros, preto do Cruceiro do Galo, o que dará maior espectacularidade e dureza para os participantes.
A parte de habilidade e equilibrio para os máis pequenos transcorrerá en Carreira do Conde. A hora de inicio do evento será ás 10.00 horas e finalizará arredor das 14.00 horas, momento no que terá lugar a entrega de premios na mesma Alameda, coa participación de Pilar Lueiro.
Cortes de tráfico
Debido ao celebración deste evento deportivo, o domingo entre as 8.00 h e as 14.00 horas as rúas do percorrido sufrirán algunhas alteracións circulatorias.
A avenida de Xoán Carlos I e a rúa da Carreira do Conde quedarán pechadas ao tráfico, polo que os vehículos que suban pola avenida de Rosalía de Castro serán desviados pola rúa de Montero Ríos. Tampouco se poderá circular pola rúa do Pombal en sentido subida, polo que os vehículos procedentes da rúa das Galeras serán desviados cara á rúa de Poza de Bar.
Ademais, quedará prohibido o estacionamento na avenida da Coruña, avenida de Compostela así como o estacionamento de motos na rúa Xoán Carlos I.