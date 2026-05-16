Santiago reivindica un periodismo de investigación, contraste y curiosidad en la Asamblea FAPE 

Las autoridades gallegas con los representantes de las asociaciones de periodistas APSC

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, inauguraron en la Hospedería de San Martiño Pinario la LXXXV Asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con una defensa de la libertad de expresión y del papel esencial del periodismo en un contexto marcado por la inteligencia artificial, el intrusismo y la aceleración informativa.

En el acto de apertura, Xosé Merelles agradeció a la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) la organización del encuentro y señaló que el periodismo afronta “moitos retos”, entre ellos el intrusismo, la inteligencia artificial, la formación, la digitalización y la precariedad laboral. No obstante, subrayó que por encima de todo debe preservarse “o respecto á liberdade de expresión” como principio fundamental

El responsable autonómico definió el periodismo como “a mellor profesión do mundo” y destacó el papel de Santiago como sede del encuentro recordando su peso internacional como meta xacobea. Además, recordó que la ciudad continúa consolidándose como destino internacional y avanzó la importancia estratégica del Xacobeo 2027.

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Por su parte, Goretti Sanmartín reivindicó el periodismo como una profesión “imprescindible” y “absolutamente central para ter sociedades avanzadas”. La regidora advirtió sobre los intentos de silenciar a la prensa en contextos bélicos y recordó el asesinato de periodistas en conflictos internacionales, así como el caso del gallego José Couso, como ejemplo extremo de los riesgos asociados a la defensa de la verdad.

La alcaldesa defendió un modelo de “xornalismo de investigación, de solidez, de contraste e de traballo a pé de campo”, especialmente necesario en un contexto de sobreinformación y precarización laboral.

En este sentido, la alcaldesa reivindicó también el papel de los medios de comunicación en la defensa de las culturas y lenguas propias, subrayando la importancia histórica del periodismo gallego en la construcción de la identidad colectiva y en la visibilización de realidades sociales y culturales propias.

Buena parte de su intervención estuvo marcada por referencias a la memoria histórica y cultural de Galicia, con menciones a figuras como Margarita Ledo, Maruja Mallo, Ánxel Casal, Federico García Lorca y Begoña Caamaño, homenajeada este año en el Día das Letras Galegas.

Sanmartín presentó a la autora y periodista como un ejemplo de compromiso profesional, feminista y social, y destacó su defensa de un periodismo pausado, riguroso y profundamente humano.

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Precisamente en torno a esa idea giró uno de los mensajes centrales de su discurso: la necesidad de recuperar tiempo para investigar, contrastar y comprender la realidad. Para la alcaldesa, la curiosidad sigue siendo la herramienta esencial del oficio, pero para ejercerla son necesarias condiciones laborales dignas y horarios compatibles con un trabajo profundo y de calidad.

Junto a esta reflexión profesional, Sanmartín invitó a los asistentes a descubrir Santiago de Compostela más allá de su dimensión monumental, vinculando el espíritu periodístico con la exploración de la ciudad real, de sus barrios, ríos, espacios industriales y memoria social. En una ciudad inmersa en la celebración de las fiestas de la Ascensión y del Día das Letras Galegas, la alcaldesa situó Compostela como un escenario de cultura, identidad y pensamiento crítico.