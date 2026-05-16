La Real Academia Galega celebra en Santiago el pleno extraordinario del Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño

La Real Academia Galega dedicará el pleno extraordinario del Día das Letras Galegas a la escritora, periodista y activista Begoña Caamaño en el Teatro Principal de Santiago RAG

La Real Academia Galega (RAG) celebra este domingo, en el Teatro Principal de Santiago, el pleno extraordinario del Día das Letras Galegas, que se dedica en esta ocasión a Begoña Caamaño (1964-2014), periodista, escritora y activista.

El acto central del 17 de mayo, que comenzará a las 12.00 horas y será de entrada libre hasta completar el aforo, contará con alocuciones académicas sobre la figura y la obra de Caamaño a cargo de Ana Romaní, Marilar Aleixandre y Víctor F. Freixanes. El presidente de la institución, Henrique Monteagudo, cerrará la sesión, a la que le pondrá música Sofía Espiñeira.

La celebración, organizada con apoyo del Ayuntamiento de Santiago, la Xunta, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, podrá seguirse también en directo en la web da RAG y en su canal de Youtube.

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La RAG recuerda que la "gran fiesta de la cultura gallega" nació en 1963 y que entonces se eligió como homenajeada a Rosalía de Castro, "autora fundacional de las letras gallegas contemporáneas". Esto se hizo coincidiendo con el centenario de la publicación de 'Follas Novas'.

"Un año después nacía en Vigo Begoña Caamaño, la protagonista de este 17 de mayo", remarca la institución académica que subraya su faceta como escritora, además de periodista y activista, hasta su fallecimiento debido a un cáncer cuando acababa de cumplir los 50 años.

"Pero las dos novelas que publicó, 'Circe ou o pracer do azul' (2009) y 'Morgana en Esmelle' (2012), merecen un lugar destacado en las letras gallegas contemporáneas, tanto por su talle literario y lingüístico como por su capacidad de reflexión sobre grandes temas universales", remarca la institución académica, que ha celebrado distintas actividades y propuestas para todas las edades para recordar su figura.