La APSC celebra su 80 aniversario reivindicando el periodismo como garantía de verdad, democracia y compromiso social

Los representantes de las distintas entidades se reunieron en la Facultad de Ciencias de la Comunicación

La Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) conmemoró en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC su 80 aniversario en un acto institucional que reunió en Santiago representantes políticos, académicos y profesionales del sector para poner en valor ocho décadas de historia al servicio de la información y de la sociedad, en un contexto marcado por los desafíos de la desinformación, la precarización y las amenazas a la libertad de prensa.

La jornada contó con la participación de diversas autoridades y representantes del ámbito comunicativo. El delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Balnco, advirtió sobre la deriva actual del ecosistema informativo al señalar que "a verdade importa menos" y que "vivimos a golpe de tuit", revindicando que "unha noticia ben contada é case hoxe un acto de resistencia".

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Por su parte, la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Belén Docampo, destacó la trayectoria de la entidad como ejemplo de "80 anos de historia, compromiso e servizo a sociedade", mientas que Gloria Rodríguez, en representación de Afundación, subrayó la importancia de conmemorar esta efeméride "en tempos de grandes turbulencias".

Las intervenciones centrales del acto pusieron el foco en el presente y en el futuro de la profesión periodística. La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, Ana Isabel Iglesias, revindicó el papel de la institución académica en la formación de profesionales comprometidos con Galicia y con la lengua gallega.

Rodríguez recordó que le facultad nació con la vocación de formar futuros periodistas capaces de ofrecer una mirada propia "desde este recunchiño" noroeste peninsular, y reafirmó el compromiso del centro con la defensa de un "xornalismo feito por xornalistas", sustentado en la formación rigurosa y especializada.

Carlos Toural Bran, novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación Más información

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Noceda, definió el actual contexto como especialmente complejo para la profesión, reconociendo que los últimos años estuvieron marcados por una intensa defensa del sector frente a múltiples crisis y desafíos.

En una de las intervenciones más contundentes, la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Zuliana Lainez, alertó sobre la situación global que atraviesa el periodismo, marcada por los asesinatos de profesionales, el encarecimiento de informadores y la creciente presión de poderes económicos sobre los medios.

Lainez insistió en que el periodismo es búsqueda de verdad y advirtió de una corriente internacional que busca debilitar ese principio mediante la compra de medios por parte de grandes fortunas, la desaparición de redacciones profesionales y la promoción de modelos de comunicación orientados a la agitación y a la polarización. Frente a esto, defendió la organización colectiva de la profesión como herramienta esencial de resistencia y protección democrática.

Desde el Concello de Santiago, la concelleira de Turismo y Capital Cultural, Miriam Louzao, puso en valor el vínculo histórico entre Compostela y el periodismo, recordó que la ciudad alberga la única ciudad de periodismo del noroeste peninsular y que esa condición refuerza su papel como referente y espacio de acogida.

Louzao destacó que el periodismo actual afronta retos que cuestionan "o tempo necesario" para garantizar procesos informativos basados en la veracidad y en el pluralismo, al tiempo que destacó que los 80 años de la APSC representan también una memoria viva de evolución simultánea de la ciudad y de la profesión.