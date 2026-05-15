La Xunta celebra en Santiago la I Jornada de Impulso de la Vivienda Protegida en Galicia

La jornada analizará nuevas medidas de simplificación normativa, desarrollo de suelo residencial y colaboración público-privada para impulsar la vivienda protegida en Galicia

La Xunta celebrará este viernes, 15 de mayo, la I Jornada de Impulso de la Vivienda Protegida en Galicia, un foro de trabajo y análisis que reunirá a más de 200 asistentes en la Cidade da Cultura de Santiago, entre responsables y técnicos de la Administración autonómica, representantes municipales y profesionales del sector de la vivienda con el objetivo de avanzar en las medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda protegida en la comunidad.

La jornada, que tendrá lugar en el edificio CINC de la Cidade da Cultura, en Santiago, comenzará a las 09.30 y contará a lo largo de la mañana con distintas mesas de debate centradas en la simplificación de la normativa administrativa, el desarrollo de suelo residencial, la colaboración con el sector y con los ayuntamientos y el impulso de la construcción industrializada.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, destaca la importancia de esta jornada, que versará sobre las nuevas medidas de agilización normativa, en el desarrollo de suelo residencial y en la colaboración público-privada para acelerar la construcción de vivienda protegida.

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El primero de los bloques, bajo el título “Agilización y flexibilización para el impulso de la vivienda. Modificaciones normativas: menos diagnóstico y más instrumentos reales”, analizará las medidas impulsadas por la Xunta para reducir tiempos y facilitar la ejecución de proyectos de vivienda protegida. La mesa estará moderada por el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, y contará con la participación de la subdirectora general de Coordinación y Planificación de la Secretaría Xeral de Vivenda e Urbanismo, Julia Paz Fernández-España; del jefe del Servicio de la Subdirección General de Coordinación y Planificación del IGVS, Martín Cerreda; y del director técnico de Construcción y Calidad del IGVS, Ricardo Valencia.

A las 10.45 horas, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ofrecerá una ponencia centrada en las medidas tributarias impulsadas por la Xunta en favor de la vivienda.

Ya a las 11.30, la programación continuará con la mesa dedicada al “Desarrollo de suelo residencial para vivienda protegida. De la norma a la obra”, moderada por Heriberto García Porto, en la que se presentarán los distintos PIAS promovidos por la Xunta en ciudades gallegas. Intervendrán el jefe de la Oficina Técnica de Suelo del IGVS, Alberto Feijóo Rodríguez; y los proyectistas Javier Rivas, Álvaro Fernández Carballada, Ángel Luis Monteoliva Díaz y José Alonso Carrasco.

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Plataforma de Suelo

También se presentará la Plataforma de Suelo, una nueva herramienta puesta a disposición de los ayuntamientos, para que puedan concursar suelo de su titularidad con el apoyo del IGVS. En este caso la intervención corre a cargo del director técnico de suelo residencial del IGVS, Joaquín San Martín Zamacola.

A continuación, se desarrollará la mesa sobre “Colaboración y cooperación con el sector y con los ayuntamientos”, moderada también por Heriberto García Porto y con la participación de la secretaria general del IGVS, Marián Domínguez Franjo, y de la directora técnica de Ayudas a la Vivienda, Beatriz Villaverde Piñeiro.

Ya en el tramo final de la jornada se abordará el “Plan de Impulso de la Construcción Industrializada. Mapa de capacidades”, una mesa centrada en las oportunidades de la industrialización aplicada a la vivienda y en la capacidad productiva del sector en Galicia. Participarán Heriberto García Porto y el gerente del Clúster da Construción de Galicia, Pablo Vázquez.

La programación se completará por la tarde, entre las 16.00 y las 18.00 horas, con dos talleres técnicos centrados en las nuevas medidas de agilización y simplificación en materia de vivienda y en el refuerzo de la colaboración público-privada.