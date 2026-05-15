Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta celebra en Santiago la I Jornada de Impulso de la Vivienda Protegida en Galicia

El encuentro reunirá en la Cidade da Cultura a más de 200 representantes de la Administración, ayuntamientos y sector inmobiliario para abordar medidas de agilización y construcción

Redacción
15/05/2026 07:00
La jornada analizará nuevas medidas de simplificación normativa, desarrollo de suelo residencial y colaboración público-privada para impulsar la vivienda protegida en Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La Xunta celebrará este viernes, 15 de mayo, la I Jornada de Impulso de la Vivienda Protegida en Galicia, un foro de trabajo y análisis que reunirá a más de 200 asistentes en la Cidade da Cultura de Santiago, entre responsables y técnicos de la Administración autonómica, representantes municipales y profesionales del sector de la vivienda con el objetivo de avanzar en las medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda protegida en la comunidad.

La jornada, que tendrá lugar en el edificio CINC de la Cidade da Cultura, en Santiago, comenzará a las 09.30 y contará a lo largo de la mañana con distintas mesas de debate centradas en la simplificación de la normativa administrativa, el desarrollo de suelo residencial, la colaboración con el sector y con los ayuntamientos y el impulso de la construcción industrializada.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, destaca la importancia de esta jornada, que versará sobre las nuevas medidas de agilización normativa, en el desarrollo de suelo residencial y en la colaboración público-privada para acelerar la construcción de vivienda protegida.

El Concello de Santiago presentó los resultados de la encuesta ciudadana sobre el futuro urbano del Ensanche, en la que participaron 551 personas

Dos de cada tres vecinos creen que Santiago de Chile y Praza de Vigo no son seguras para caminar

Más información

El primero de los bloques, bajo el título “Agilización y flexibilización para el impulso de la vivienda. Modificaciones normativas: menos diagnóstico y más instrumentos reales”, analizará las medidas impulsadas por la Xunta para reducir tiempos y facilitar la ejecución de proyectos de vivienda protegida. La mesa estará moderada por el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, y contará con la participación de la subdirectora general de Coordinación y Planificación de la Secretaría Xeral de Vivenda e Urbanismo, Julia Paz Fernández-España; del jefe del Servicio de la Subdirección General de Coordinación y Planificación del IGVS, Martín Cerreda; y del director técnico de Construcción y Calidad del IGVS, Ricardo Valencia.

A las 10.45 horas, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ofrecerá una ponencia centrada en las medidas tributarias impulsadas por la Xunta en favor de la vivienda.

Ya a las 11.30, la programación continuará con la mesa dedicada al “Desarrollo de suelo residencial para vivienda protegida. De la norma a la obra”, moderada por Heriberto García Porto, en la que se presentarán los distintos PIAS promovidos por la Xunta en ciudades gallegas. Intervendrán el jefe de la Oficina Técnica de Suelo del IGVS, Alberto Feijóo Rodríguez; y los proyectistas Javier Rivas, Álvaro Fernández Carballada, Ángel Luis Monteoliva Díaz y José Alonso Carrasco.

O proxecto transformará a actual intersección das Fontiñas nunha glorieta de pequeno radio, incorporando melloras na mobilidade, accesibilidade e iluminación

Santiago proxecta unha nova glorieta nas Fontiñas para mellorar o tráfico e a accesibilidade

Más información

Plataforma de Suelo

También se presentará la Plataforma de Suelo, una nueva herramienta puesta a disposición de los ayuntamientos, para que puedan concursar suelo de su titularidad con el apoyo del IGVS. En este caso la intervención corre a cargo del director técnico de suelo residencial del IGVS, Joaquín San Martín Zamacola.

A continuación, se desarrollará la mesa sobre “Colaboración y cooperación con el sector y con los ayuntamientos”, moderada también por Heriberto García Porto y con la participación de la secretaria general del IGVS, Marián Domínguez Franjo, y de la directora técnica de Ayudas a la Vivienda, Beatriz Villaverde Piñeiro.

Ya en el tramo final de la jornada se abordará el “Plan de Impulso de la Construcción Industrializada. Mapa de capacidades”, una mesa centrada en las oportunidades de la industrialización aplicada a la vivienda y en la capacidad productiva del sector en Galicia. Participarán Heriberto García Porto y el gerente del Clúster da Construción de Galicia, Pablo Vázquez.

La programación se completará por la tarde, entre las 16.00 y las 18.00 horas, con dos talleres técnicos centrados en las nuevas medidas de agilización y simplificación en materia de vivienda y en el refuerzo de la colaboración público-privada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Abierto el plazo para las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago
Redacción
Hórreo de la Finca de Vista Alegre durante los trabajos de restauración

O Consorcio de Santiago pecha este luns o prazo de inscrición para as actividades da Semana da Administración Aberta
Redacción
El ideal gallego

Santiago avanza en la creación de una cocina central para abastecer a los comedores escolares
Agencias
Imagen de archivo de la movilización celebrada en Santiago de Compostela el año pasado con motivo del Día das Letras Galegas

Queremos Galego recorrerá las calles de Santiago este 17 de mayo en defensa de la lengua gallega
Agencias