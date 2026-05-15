La Xunta anuncia “ayudas directas” a promotores y cooperativas para impulsar la construcción de vivienda

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante la jornada sobre vivienda celebrada en la Cidade da Cultura Xunta

La Xunta prevé conceder "ayudas directas" a promotores y cooperativas para construir viviendas, ha afirmado este viernes la conselleira de Vivienda, María Martínez.

En la inauguración de una jornada dedicada a analizar la situación de la vivienda en Galicia, Martínez ha afirmado que la voluntad del Gobierno gallego frente a los problemas del aumento de precios de compra y alquiler de inmuebles residenciales es "convertir ese desafío en una oportunidad".

En su intervención ante empresarios del sector inmobiliario y de la construcción en la jornada que se celebra en el complejo arquitectónico de la Ciudad de la Cultura, en las afueras de Santiago de Compostela, Martínez ha asegurado que desea "enfrentarse a ese problema estructural al estilo Galicia, con determinación".

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Las ayudas anunciadas a promotores y cooperativas pretenden servir para amortiguar el "incremento de costes de la construcción", ha comentado la conselleira.

La representante de la Xunta ha asegurado que en Galicia hay "talento" para resolver esa situación y una "formación profesional espectacular para surtir el sector de mano de obra cualificada", y ha anunciado la próxima publicación de un "mapa de capacidades".

La Xunta tiene en marcha un plan de inversión de 500 millones de euros para este año en licitación de vivienda de promoción publica con participación privada.

El objetivo marcado por la Xunta es iniciar este año la construcción de 2.688 viviendas, de las cuales ha anunciado recientemente que ya ha licitado 1.131, como parte de un plan para erigir un total de 4.000 viviendas en el periodo 2024-2028.

Los partidos de oposición BNG y PSdeG han pedido a la Xunta datos concretos sobre esas inversiones público-privadas y una mayor transparencia, además de cuestionar que el PPdeG, con mayoría en la Cámara autonómica, se apropie de iniciativas financiadas por otras administraciones.