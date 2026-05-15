Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago reforza a súa promoción turística en Norteamérica cunha intensa axenda en Montreal

Turismo de Santiago mantivo máis de 50 reunións no “Spain Tourism Summit” e destaca a consolidación do mercado estadounidense e canadense na cidade

Redacción
15/05/2026 18:00
Turismo de Santiago participou en Montreal no encontro organizado por Turespaña para promocionar o destino nos mercados de Estados Unidos e Canadá
Turismo de Santiago participou en Montreal no encontro organizado por Turespaña para promocionar o destino nos mercados de Estados Unidos e Canadá
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Montreal acolleu de 11 ao 14 de maio unha “Spain Tourism Summit”, organizda por Turespaña, dirixida especificamente aos mercados de Canadá e Estados Unidos e na que participan as catro OETs de EEUU: Nova Iorque, Chicago, Miami e Los Angeles, ademais da de Toronto, en Canadá.

Neste encontro participan as principais empresas e profesionais do mercado norteamericano que comercializan o mercado español, con diferentes perfís: como turismo de ocio, turismo de grupos e turismo MICE (de congresos, xornadas e incentivos).

Dende Turismo de Santiago mantivéronse máis de 50 reunións con profesionais tanto de diferentes puntos de EEUU coma de Canadá, comprobando a importante consolidación que está a vivir Compostela nos últimos anos nestes dous mercados, ambos cun importante valor engadido polo seu elevado nivel de gasto.

Así, Estados Unidos é xa o primeiro mercado emisor internacional a Santiago, con máis de 150.000 estadías no 2024, representando preto do 20% das estadías internacionais que se producen na cidade. Pola súa banda, Canadá situose o ano pasado como o décimo mercado internacional con maior número de Compostelas entregadas, con 8.843.

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

Santiago insiste en que la Xunta “no va al ritmo necesario” en la coordinación aeroportuaria

Más información

Turismo de Santiago participa normalmente nestes eventos que se celebran de promoción para os mercados norteamericanos, que son fundamentais para consolidar a transformación da demanda turística de Compostela, e que os resultados amosan a súa eficacia.

Neste ano, ademais de amosar os atractivos da cidade para diferentes perfís de turistas, a entidade municipal fixo especial fincapé na promoción da nova ruta directa Nova Iorque – Santiago de Compostela, operada por United Airlines, que será unha gran oportunidade para achegar ambos mercados a nosa cidade.

Esta acción complementa as que se fixeron nas últimas semanas en Irlanda, para promocionar as rutas de Aer Lingus a Dublín e Cork, que tamén é unha novidade deste ano, así como a participación da concelleira de Turimos, Míriam Louzao, e a Xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, nas Xornadas de Conectividade Área, organizadas por Turespaña e AENA, en Reus.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Pedro Blanco destaca el papel del periodismo local en el 80 aniversario de la Asociación de Periodistas de Santiago
Redacción
El concejal popular Borja Rubio

El PP de Santiago rechaza la macrococina escolar y la califica de “engaño”
Redacción
FastLife ExpoMotor en Área Central

La Fastlife Expo Motor vuelve a reunir en Área Central a los aficionados al motor
Redacción
La Fundación Catedral de Santiago ofrecerá visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en varios espacios del proyecto Compostela Sacra con motivo del Día Internacional de los Museos

Los museos de la Catedral de Santiago celebran el Día Internacional con visitas, puertas abiertas y actividades de dibujo
Adriana Quesada