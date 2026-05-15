Santiago avanza en la creación de una cocina central para abastecer a los comedores escolares

El Ayuntamiento de Santiago prevé destinar un millón de euros en los presupuestos de 2026 para acondicionar el espacio que albergará la futura cocina central escolar

El gobierno de Santiago, liderado por Goretti Sanmartín, sigue en la búsqueda de implantar una cocina central que dé servicio a todos los colegios de la ciudad y que, en base a las estimaciones realizadas, podrá servir 2.500 menús de comida diarios y otros 832 de desayuno.

La opción "más barata" para hacerlo será a través de una empresa municipal, según ha detallado Sanmartín este viernes, apoyándose en los resultados del estudio municipal. Eso sí, será la comisión de estudio creada a propósito la que tiene que aprobar la memoria que justifique la creación de este servicio y su forma de gestión, que tendrá que ser aprobada por el pleno.

De todas formas, el Ayuntamiento ya trabaja en el proyecto para acondicionar el emplazamiento de la cocina central planteada, que será un espacio municipal "ya pensado"; aunque Sanmartín ha preferido no desvelar aún el lugar final. Los presupuestos municipales de 2026 cuentan con una partida concreta de un millón de euros para este fin.

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Esta cuestión ha sido objeto de un informe técnico con el que el Ayuntamiento ha estudiado las posibles formas de gestión de este servicio de cara a instaurar una de ellas y abandonar el encadenamiento de sucesivos contratos a empresas externas.

En base a estos resultados, la alcaldesa apuesta por la creación de una empresa municipal (como se le conoce a la sociedad mercantil local), que supone la "opción de menor coste por menú", en palabras de la regidora. El coste estimado sería de 4,24 euros por cada comida y de 1,89 por cada desayuno, cantidades sobre las que habría que sumar las tareas de monitoreo y aplicar las bonificaciones correspondientes.

"Está diseñado y previsto para elaborar 2.500 menús de comida diarios", ha insistido Sanmartín, que ha indicado que, en estos momentos, se sirven 1.123 menús diarios. Las previsiones realizadas contemplan que, si así lo quisiesen, los comedores gestionados por las Anpas (el CEIP Pío XII, el CEIP López Ferreiro y el CEIP Lamas de Abade) también podrán adherirse.

"Tenemos que caminar hacia una calidad de servicio importante y que tiene que basarse en algunos criterios que son importantísimos y que, además, van en línea de todas las normativas que hoy existen: menús que sean saludables, con elementos naturales producidos y comercializados de una forma sostenible preferentemente", ha apostado la alcaldesa.

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Valoración "muy buena" de la comisión

El estudio fue presentado la semana pasada en la comisión de estudio, que está conformada por la concejala de Educación, Míriam Louzao; miembros de la corporación local, y otros cargos municipales. Este órgano se volvió a reunir este miércoles para completar la información y aclarar dudas y, ahora, tendrá que adoptar un acuerdo que después pasará por el pleno para su aprobación.

Sanmartín es optimista en este sentido y ha asegurado que el recibimiento ha sido bueno: "Todo el mundo en la comisión ha dicho que el estudio estaba muy bien hecho y lo lógico sería votar en consecuencia". Por lo tanto, espera que salga adelante la opción que concluye el informe y por la que ella apuesta.

Nuevo modelo de comedores

Mientras, el Ayuntamiento tiene "en marcha" una nueva licitación que -según la alcaldesa- "va a mejorar mucho el contrato actual" y va a "corregir algunas deficiencias" que había en la anterior. Ese contrato, que estará terminado "en poco tiempo".

Este contará con mecanismos "flexibles" que permitirán que, cuando el Ayuntamiento lo desee, pueda incorporar el nuevo modelo. "Está todo preparado para no tener que esperar a su finalización", ha comprometido la regidora.

Una de las principales novedades que tendrá será la atención a la diversidad funcional. Aunque no ha especificado en qué se materializará, Sanmartín ha avanzado que habrá una "mejora cualitativa" en relación al personal especializado que tiene que atender a estas personas.