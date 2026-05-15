Queremos Galego recorrerá las calles de Santiago este 17 de mayo en defensa de la lengua gallega

Imagen de archivo de la movilización celebrada en Santiago de Compostela el año pasado con motivo del Día das Letras Galegas Queremos Galego

La plataforma Queremos Galego ha cerrado este viernes la campaña de difusión de la movilización del 17 de mayo, Día das Letras Galegas, en O Calvario, en Vigo, el barrio en el que nació y vivió Begoña Caamaño, de quien el portavoz de A Mesa, Marcos Maceira, ha destacado su compromiso con la lengua y su activismo en favor de "las causas justas".

Maceira ha recordado que el idioma gallego estuvo "presente en toda su actividad, como profesional del periodismo, como socia de A Mesa pola Normalización Lingüística o apoyando todas las acciones y convocatorias por la lengua, pricipalmente en sus últimos años, contra el decreto contra el gallego en la enseñanza". "Begoña Caamaño seguirá caminando con nosotros este 17 de mayo por las calles de Compostela", ha añadido Marcos Maceira.

La plataforma Queremos Galego recorrerá las calles de Santiago de Compostela este domingo, día 17 de mayo, junto con entidades sociales e instituciones públicas, reivindicando la presencia de la lengua propia "en todos los ámbitos" y pidiéndole a la Xunta que "dé respuesta" a la "emergencia lingüística" y al Partido Popular de Galicia que "abandone su beligerancia contra el gallego, representada esta última semana por la eliminación del área de Promoción da Lingua por parte del nuevo gobierno municipal de Lugo".

"Resulta llamativo e incluso simbólico que una de las primeras medidas que toma Elena Candia nada más llegar al poder municipal en Lugo sea eliminar los mecanismos de defensa y protección de nuestra lengua", ha advertido Maceira, "la misma semana de las Letras, en la que el presidente de la Xunta y otras figuras del PP presumen de estar trabajando a destajo en su normalización".