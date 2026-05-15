Pedro Blanco destaca el papel del periodismo local en el 80 aniversario de la Asociación de Periodistas de Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, felicitó a la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela por sus 80 años de vida y reivindicó el trabajo del periodismo local en Galicia.

Blanco participó en el acto de bienvenida a los asistentes a la LXXXV Asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada en la Facultad de Xornalismo de la USC con motivo del aniversario de la asociación compostelana.

Pedro Blanco subrayó la importancia de la prensa como motor de una sociedad crítica y con conciencia colectiva. En este sentido, hizo hincapié en el papel de las redacciones locales como “tecedoras das vilas e cidades”.

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“A súa proximidade e vontade de servizo público mellora a vida da veciñanza ao garantir o dereito á información para ela independentemente de onde viva”, señaló.

Asimismo, destacó la trayectoria de la entidad de Compostela y animó a sus integrantes, liderados por la presidenta Xulia Campo, a continuar trabajando “pola información rigorosa e de calidade e por Santiago de Compostela”.