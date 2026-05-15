Los museos de la Catedral de Santiago celebran el Día Internacional con visitas, puertas abiertas y actividades de dibujo

La Fundación Catedral de Santiago ofrecerá visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas en varios espacios del proyecto Compostela Sacra con motivo del Día Internacional de los Museos Catedral de Santiago

Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', este año la Fundación Catedral de Santiago ha programado diversas actividades alrededor del Día Internacional de los Museos, que cada año se conmemora el 18 de mayo. Este año, la iniciativa viene promovida con el objetivo de dar difusión a los centros integrados en el proyecto Compostela Sacra, es decir, el Museo Catedral, el MuSar-Museo Colexiata de Sar y el Museo Diocesano.

En este sentido, se celebrarán jornadas de puertas abiertas, además de visitas guiadas y una novedosa actividad de dibujo. Se trata, en definitiva, de dar a conocer y difundir el inmenso legado que atesora la Iglesia compostelana, así como el importante trabajo de conservación y difusión del patrimonio que se realizada desde la Fundación Catedral.

En concreto, la Colección permanente del Museo Catedral de Santiago será de acceso gratuito durante todo el 18 de mayo; y a las 11.00 h se realizará una visita guiada a la importante colección de tapices que conserva, principalmente de los siglos XVI, XVII y XVIII. Además, como novedad este año, se organizará una visita guiada al Pórtico de la Gloria, su cripta y el adyacente 'Espazo Mestre Mateo', donde al finalizar, se permitirá permanecer un tiempo para poder dibujar piezas del artista medieval, como, por ejemplo, los reyes David y Salomón o el antiguo rosetón de la fachada de la catedral.

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Por su parte, el MuSar – Museo Colexiata de Sar, también será de acceso gratuito el lunes 18 de mayo, y a las 16.30 horas habrá una visita guiada por sus espacios, que incluirá tanto el claustro como la iglesia en su recorrido. Se entregará, además, como obsequio, una pequeña guía sobre la figura de Bernardo II, cuyo sepulcro se encuentra en la iglesia, siendo el más antiguo conservado de un prelado compostelano.

Por último, el Museo Diocesano organiza visitas guiadas los días 19, 20, 21 y 22 de mayo, a las 12.30 h, lo que permitirá no solo recorrer las salas del recién inaugurado museo, sino también acceder a la iglesia de San Martín Pinario, con su coro de madera, y a la monumental sacristía.

Las visitas guiadas al Museo Catedral y al MuSar se realizan con la colaboración de las empresas compostelanas Doira y Secchi, especializadas en el ámbito turístico.